快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聽新聞
0:00 / 0:00

鄒族醫師安欣瑜返阿里山推動減重計畫 「陪伴」讓31族人甩肉成功

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山鄒族醫師安欣瑜（右）返鄉推動減重計畫，用陪伴與文化讓族人找回健康。圖／讀者提供
阿里山鄒族醫師安欣瑜（右）返鄉推動減重計畫，用陪伴與文化讓族人找回健康。圖／讀者提供

嘉義縣阿里山的清晨，樂野村廣場傳來音樂與笑聲。這場由嘉義基督教醫院團隊舉辦的「健康減重COU享瘦」成果展，是鄒族女醫師安欣瑜2年來在家鄉推動健康行動的見證。為讓健康教育更貼近生活，她與嘉基團隊共同設計「COU享瘦」計畫，取自鄒語「我們一起」，強調集體參與精神。計畫為期8周，參與者每人都有一本「減重存摺」，記錄飲水量、健康餐盤與運動任務。

日前嘉縣衛生局舉辦成果發表會，族人減重計畫成果顯著。31名學員共減重53.3公斤，體脂下降13.7%，腰圍縮小86.8公分。課程滿意度達98%，許多族人從被動參與變成主動分享。學員笑說，「以前覺得運動太難，現在每天都想動。」

安欣瑜是阿里山里佳部落出身家醫科醫師，16年來隨嘉基團隊奔走山林，巡診山美、新美、茶山等南三村。她說，偏鄉族人因交通不便、飲食習慣與生活型態影響，肥胖率達5成以上，糖尿病與高血壓問題普遍。她觀察到，「族人不是不知道健康的重要，而是缺乏陪伴與方法。」

為讓健康教育更貼近生活，她與嘉基團隊共同設計「COU享瘦」計畫，取自鄒語「我們一起」，強調集體參與精神。計畫導入「陪跑員」制度，醫師、營養師與族人一同挑戰。她笑說，「當醫師跟你一起流汗，大家就不會放棄」，為提高參與度，她利用Line群組建立健康打卡制度，加入集點與回饋機制。過程中，她與心理師合作，幫助學員面對情緒性飲食與自我懷疑，「減重不是體態改變，而是學會跟自己和解。」

安欣瑜認為，成功關鍵不在課程，而在「陪伴」。她說，「健康不能靠一次講座改變，要有人願意長期陪走」，因此，她開始培訓「部落減重指導員」，讓族人自己成為健康推手。從巡診醫師到健康推動者，安欣瑜用行動翻轉偏鄉醫療的樣貌。她說，「如果族人能因我們的努力而更健康，那就是最好的成果。」

阿里山鄒族醫師安欣瑜（右）返鄉推動減重計畫，用陪伴與文化讓族人找回健康。圖／讀者提供
阿里山鄒族醫師安欣瑜（右）返鄉推動減重計畫，用陪伴與文化讓族人找回健康。圖／讀者提供

族人 減重 醫師

延伸閱讀

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

嘉義不只有阿里山 嘉市邀10泰國業者感受觀光魅力

別再誤會它們是健康食材 醫揭「豆製品」陷阱：減重不成還發炎

脂肪肝炎如沉默炸彈 醫提醒減重、用藥與改善生活型態

相關新聞

1張圖看國慶連假天氣 明天午後雷陣雨範圍擴大 收假日水氣再減

今天國慶日，東北季風減弱，中央氣象署表示，國慶連假天氣仍熱，多補充水分，今天基北宜零星偶雨，苗栗以南山區及南部地區午後注...

不斷更新／國慶連假首日出遊車潮 避開國道11地雷路段

（9:25更新）

國慶連假晴朗炎熱 這天東北季風挾水氣南下 低溫將下探20度

今天國慶日，東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，受到娜克莉颱風外圍東北風影響，北海岸及東北部雲量仍多，有...

國慶連假晴朗飆37度高溫 雙颱動向曝 吳德榮估這天恐明顯轉冷

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天各地大多為晴時...

國慶連假重回夏天 5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

今天國慶日，東北風影響，迎風面有地形性降雨，中央氣象署表示，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，花、東及大台...

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

全球3大主要的地震帶中，環太平洋地震帶是其中最活躍的1個。中央氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」表示，而且全球有7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。