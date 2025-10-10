鄒族醫師安欣瑜返阿里山推動減重計畫 「陪伴」讓31族人甩肉成功

嘉義縣阿里山的清晨，樂野村廣場傳來音樂與笑聲。這場由嘉義基督教醫院團隊舉辦的「健康減重COU享瘦」成果展，是鄒族女醫師安欣瑜2年來在家鄉推動健康行動的見證。為讓健康教育更貼近生活，她與嘉基團隊共同設計「COU享瘦」計畫，取自鄒語「我們一起」，強調集體參與精神。計畫為期8周，參與者每人都有一本「減重存摺」，記錄飲水量、健康餐盤與運動任務。

日前嘉縣衛生局舉辦成果發表會，族人減重計畫成果顯著。31名學員共減重53.3公斤，體脂下降13.7%，腰圍縮小86.8公分。課程滿意度達98%，許多族人從被動參與變成主動分享。學員笑說，「以前覺得運動太難，現在每天都想動。」

安欣瑜是阿里山里佳部落出身家醫科醫師，16年來隨嘉基團隊奔走山林，巡診山美、新美、茶山等南三村。她說，偏鄉族人因交通不便、飲食習慣與生活型態影響，肥胖率達5成以上，糖尿病與高血壓問題普遍。她觀察到，「族人不是不知道健康的重要，而是缺乏陪伴與方法。」

為讓健康教育更貼近生活，她與嘉基團隊共同設計「COU享瘦」計畫，取自鄒語「我們一起」，強調集體參與精神。計畫導入「陪跑員」制度，醫師、營養師與族人一同挑戰。她笑說，「當醫師跟你一起流汗，大家就不會放棄」，為提高參與度，她利用Line群組建立健康打卡制度，加入集點與回饋機制。過程中，她與心理師合作，幫助學員面對情緒性飲食與自我懷疑，「減重不是體態改變，而是學會跟自己和解。」