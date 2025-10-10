國慶日好天氣湧出遊車潮 易壅塞路段曝 國道客運85折優惠

今天是國慶連假首日，天氣良好，公路局預估今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

省道易壅塞路段，包含主要城際道路（北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、南部台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊）。

銜接國道的快速公路（北部台65線接國3土城交流道，台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道）。

觀光景點周邊道路（北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，南部台3線古坑至梅山路段）。

公路局已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛6995班次，疏運14萬6712人，疏運人數較去年同期增加23%；東部國道客運路線共計行駛1714班次，疏運3萬2905人，疏運人數較去年同期增加22.3%。