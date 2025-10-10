「鏟子超人」救災8大守則 衛福部：照顧自己才能守護他人

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪溢流重創光復地區，目前持續重建復原工作，今起起展開連假，衛福部提醒，規畫前往支援的志工朋友們，掌握八大自我照顧守則。報系資料照
花蓮馬太鞍溪溢流重創光復地區，目前持續重建復原工作，今起國慶連假，衛福部提醒，規畫前往支援的志工朋友們，掌握八大自我照顧守則，務必多補充水分、保持涼爽及提高警覺心，在守護災民的同時，也記得照顧自己。因應流感緩升，10月14、15日將針對3所恢復授課學生施打疫苗。

疾管署表示，在清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸汙水、汙泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷。

疾管署說，遭汙水侵入蓄水池，應確實清洗、消毒後再蓄水；食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質（泡過水或解凍過久等）勿再食用。

疾管署表示，戶外區域使用市售含氯漂白水稀釋50倍（200cc加10公升水）、居家環境使用稀釋100倍（100cc加10公升水）進行清消；廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水加40毫升漂白水浸泡30分鐘稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。同時應注意手部清潔，正確洗手；如暫時無法取得清水且手部無明顯髒汙，可改用酒精含量75%的乾洗手液清潔雙手。

疾管署說，務必保持「涼」爽，天氣炎熱增加熱傷害發生的機會，要選擇穿著寬鬆、透氣、淺色的衣服，盡可保持環境通風。

疾管署提醒依據天氣、活動量及流汗量適時、適度、適量「補」充水分，不要等有口渴的感覺才喝水，因為口渴時身體已經處於缺水狀態。此外，也要避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分飲料。

還有提高警覺「心」，疾管署說，如出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等症狀，請盡快離開高溫環境休息並設法讓身體降溫，及飲用加少許鹽的冷開水（不是冰水）或電解質飲料；必要時，應立即就醫尋求專業協助。

疾管署說，還要認識壓力反應、適時表達情緒、界定自己的能力與角色，並定期自我檢視、避免救世主心態，肯定自己的努力與貢獻。並與其他志工保持聯繫、分享經驗、接受正向語言鼓勵，並且尊重多元文化、保持同理心。

疾管署提醒，目前全國處流感流行期且疫情呈上升趨勢，花蓮縣也呈緩升趨勢，但針對恢復實體上課光復國中、光復國小、大進國小，已啟動上呼吸道、腸道及腸病毒等校園監測，保障學童健康，並規畫10月14、15日入校接種流感疫苗，提升社區疫苗涵蓋率。

