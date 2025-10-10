國慶連假晴朗炎熱 這天東北季風挾水氣南下 低溫將下探20度

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天國慶日，天氣不錯，圖為昨天高雄市眷村文化發展協會在左營區明建里活動中心前廣場舉行「插國旗」活動。記者劉學聖／攝影
今天國慶日，東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，受到娜克莉颱風外圍東北風影響，北海岸及東北部雲量仍多，有短暫陣雨。其他地區天氣晴時多雲，嘉義山區午後有局部短暫雷陣雨，整體來說天氣不錯，適合戶外活動。西半部到北部高溫32至35度，東半部高溫31至32度。

明天到周日台灣附近風場轉吹偏東風，地面太平洋高壓勢力逐漸增強，水氣變少，各地天氣晴時多雲，東半部降雨也趨緩。廖于霆表示，只有在南投山區一帶可能有較明顯午後雷陣雨。西半部及北部高溫32至35度，東半部高溫31至32度。

關於颱風動態，廖于霆表示，娜克莉颱風今明兩天接近琉球群島，然後大迴轉朝日本南方海面移動，對日本沒有直接影響，如有安排出國前往日本，航班影響應該是不大的。

未來1周台灣受到太平洋高壓影響，廖于霆表示，都是晴時多雲山區午後局部雷陣雨的天氣型態，白天高溫33至35度，還感受不到秋季來臨。下次較明顯變化可能要到20日以後，一波較強的東北季風挾帶水氣南下，不僅為東北部帶來較大雨勢，北部東北部低溫也會下探20度左右。只是因為這是10天後的預報，未來還有改變的可能，要再持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

