國慶連假晴朗炎熱 這天東北季風挾水氣南下 低溫將下探20度

今天國慶日，東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，受到娜克莉颱風外圍東北風影響，北海岸及東北部雲量仍多，有短暫陣雨。其他地區天氣晴時多雲，嘉義山區午後有局部短暫雷陣雨，整體來說天氣不錯，適合戶外活動。西半部到北部高溫32至35度，東半部高溫31至32度。

明天到周日台灣附近風場轉吹偏東風，地面太平洋高壓勢力逐漸增強，水氣變少，各地天氣晴時多雲，東半部降雨也趨緩。廖于霆表示，只有在南投山區一帶可能有較明顯午後雷陣雨。西半部及北部高溫32至35度，東半部高溫31至32度。

關於颱風動態，廖于霆表示，娜克莉颱風今明兩天接近琉球群島，然後大迴轉朝日本南方海面移動，對日本沒有直接影響，如有安排出國前往日本，航班影響應該是不大的。

未來1周台灣受到太平洋高壓影響，廖于霆表示，都是晴時多雲山區午後局部雷陣雨的天氣型態，白天高溫33至35度，還感受不到秋季來臨。下次較明顯變化可能要到20日以後，一波較強的東北季風挾帶水氣南下，不僅為東北部帶來較大雨勢，北部東北部低溫也會下探20度左右。只是因為這是10天後的預報，未來還有改變的可能，要再持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。