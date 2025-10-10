國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

今天國慶日，東北風影響，迎風面有地形性降雨，中央氣象署表示，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，花、東及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天東半部高溫約為31至32度，而西半部約34至35度，尤其是雙北至台中及台南、屏東局部地區有36度以上高溫發生的機率，戶外活動注意防曬並多補充水分。澎湖為晴時多雲，氣溫27至31度；金門為晴時多雲，氣溫26至33度；馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫27至31度。

明天迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周一環境吹偏東至東南風，迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四偏東風影響，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周五環境仍為偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；10月18日至10月19日東北季風逐漸增強，各地氣溫逐漸下降，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

位於日本南東方海面的第22號中度颱風哈隆向東北轉東前進，對台灣天氣無直接影響；第23號輕度颱風娜克莉位於琉球東南東方海面上，預測向西北往琉球東方海面，後續將轉向東北東朝日本南方海面進行，對台灣天氣無直接影響。

明天基隆北海岸、東北部沿海及馬祖有長浪發生的機率，連假期間前往海邊活動注意安全。