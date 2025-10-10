快訊

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
全球3大主要的地震帶中，環太平洋地震帶是其中最活躍的1個。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專
全球3大主要的地震帶中，環太平洋地震帶是其中最活躍的1個。中央氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」表示，而且全球有75%的火山分布在這裡，因此也被稱為太平洋火環帶（Ring of Fire）

太平洋火環帶成員以聚合型板塊為主，氣象署表示，板塊會不斷推擠、隱沒到相鄰的板塊的交界處。板塊在深度約100至150公里的地方會部分熔融變成岩漿，然後向上溢出地表、形成海底火山，比如台灣東部的綠島、蘭嶼，就是海底火山噴發所形成的火山島。

氣象署表示，全世界約有80%淺層地震（震源深度≦70公里）、90%中層地震（震源深度70至300公里）以及幾乎所有深層地震（震源深度>300 公里）都發生在火環帶上。

由於板塊不斷推擠、隱沒，當長期累積下來的能量超出負荷，就會破裂、錯動，造成一系列隱沒帶地震，氣象署表示，比如1960年智利大地震（史上最強，地震矩規模9.5）就是發生在納茲卡板塊和南美洲板塊的隱沒帶，而1964年阿拉斯加大地震（史上第3，地震矩規模9.2）則是發生在太平洋板塊和北美洲板塊的隱沒帶。

至於距離台灣較近的太平洋西側，也有許多強震紀錄。氣象署表示，如：2011年日本東北地方太平洋近海地震（史上第4，地震矩規模9.1），以及2025年俄羅斯堪察加半島大地震（史上第6，地震矩規模 8.8），都發生在太平洋板塊和鄂霍次克板塊的隱沒帶。

氣象署表示，根據2023年研究顯示，太平洋板塊每年往西北方向推擠76至90毫米，隱沒到鄂霍次克板塊下方，位處其上的堪察加半島在1737年、1841年、1952年都發生過地震矩規模8.8以上的地震，引發的海嘯最大波高均達到15公尺以上。半島如今地廣人稀，因此2025年大地震沒有造成嚴重傷亡。

