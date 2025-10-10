國慶連假酷熱竟跟雙颱有關 哈隆、娜克莉遠遠轉向沒將涼空氣捲來台灣
夏季延長賽，持續中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於雙颱風哈隆、娜克莉都遠遠轉向，沒能把更多的東北風或涼空氣捲來台灣，因此國慶3天連假，台灣還是仍然處在高氣壓的控制範圍內，晴朗、炎熱、35度以上高溫，將會持續。
根據氣象署未來3天的高溫預報，全台各地紅通通一片，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西半部平地持續上看33至36度，少數午後陣雨被壓制在山區及東北角，所以國慶連假，大多數地方將是乾熱的天氣，做好防暑措施。
各地天氣晴朗炎熱，氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、新竹縣、苗栗縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、桃園市、台中市、屏東縣為黃色燈號。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
