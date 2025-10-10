不斷更新／國慶連假首日出遊車潮 避開國道11地雷路段

（5:30更新）

今天是國慶日連續假期首日，目前國道北、中、南區路段車流順暢。不過，今天清晨4時59分，在國道1號南向180.3K，有自小客車和大貨車追撞事故，占內車道，無回堵，用路人小心行駛。

高速公路局預估今天國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。其中，南向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，12-24時國3南投雙向出口匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

根據中央氣象署的天氣預報，今天基隆北海岸、東半部、大台北地區、恆春半島及馬祖有局部零星雨勢，午後苗栗以南山區、南部地區偶陣雨，其他地區為多雲到晴，可能有大量出遊車潮。

高公局預判今天國道重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。

10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局說，建議前往觀賞焰火的用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站( https://2025fireworks.nantou.gov.tw/ )查詢交通資訊，預為規畫交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

另因國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車的民眾，北部地區由國3草屯及中興交流道、南部地區由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。