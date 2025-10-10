快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

聽新聞
0:00 / 0:00

不斷更新／國慶連假首日出遊車潮 避開國道11地雷路段

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天是國慶日連續假期首日，高速公路局預估今天國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均1.2倍。本報資料照片
今天是國慶日連續假期首日，高速公路局預估今天國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均1.2倍。本報資料照片

（5:30更新）

今天是國慶日連續假期首日，目前國道北、中、南區路段車流順暢。不過，今天清晨4時59分，在國道1號南向180.3K，有自小客車和大貨車追撞事故，占內車道，無回堵，用路人小心行駛。

高速公路局預估今天國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。其中，南向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，12-24時國3南投雙向出口匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

根據中央氣象署的天氣預報，今天基隆北海岸、東半部、大台北地區、恆春半島及馬祖有局部零星雨勢，午後苗栗以南山區、南部地區偶陣雨，其他地區為多雲到晴，可能有大量出遊車潮。

高公局預判今天國道重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。

10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局說，建議前往觀賞焰火的用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站( https://2025fireworks.nantou.gov.tw/ )查詢交通資訊，預為規畫交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

另因國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車的民眾，北部地區由國3草屯及中興交流道、南部地區由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。

另焰火施放期間，高公局提醒用路人，切勿為了觀賞國慶焰火，而於國道刻意放慢車速或臨停路肩。

國慶日連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
國慶日連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供

國道 國慶焰火

延伸閱讀

國慶連假晴朗飆37度高溫 雙颱動向曝 吳德榮估這天恐明顯轉冷

國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行 台南育仁幼兒園親師生同樂

陸委會今辦國慶晚宴 港澳出席人士創五年來新高

國慶連假明起展開！國道11路段恐壅塞 國5凌晨車潮湧現

相關新聞

不斷更新／國慶連假首日出遊車潮 避開國道11地雷路段

（5:30更新）

國慶連假晴朗飆37度高溫 雙颱動向曝 吳德榮估這天恐明顯轉冷

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天各地大多為晴時...

加熱菸將開賣 恐增14萬人吸菸

衛福部上月宣布放行二家國際加熱菸菸商，包含吸食器具及菸草柱，分別可於十月十一日及十九日開始販售。知情人士透露，相關產品已...

衛福部推健康幣 打疫苗積點

為提升國人健康意識與各項檢查篩檢率，衛福部長石崇良昨表示，衛福部正規畫推出全新的「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參...

健康主題館／台灣乳癌篩檢率低 防治最大瓶頸

乳癌是國內女性最常罹患的癌症，國人乳癌發生率過去20年間增加2倍，但整體乳癌死亡率未如歐美先進國家下降，台灣乳房醫學會理...

優先席糾紛 北捷：「北捷嬤」簡稱損公司形象應避免

73歲婦人日前搭台北捷運時，以手提袋揮打優先席乘客要求讓座，反遭踹倒。台北捷運今天表示，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。