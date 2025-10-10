國慶連假晴朗飆37度高溫 雙颱動向曝 吳德榮估這天恐明顯轉冷

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天各地大多為晴時多雲，白天偏熱，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。今天北部23至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。

吳德榮表示，周日至下周四各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

何時才會明顯秋涼？ 吳德榮表示，第一波帶有明顯冷空氣的東北季風，大致在18日晚或19日抵達，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，更添不確定性。因此，降溫的幅度及伴隨水氣的多寡，各國模式持續調整中，需密切觀察。

至於颱風消息，吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，日本東方海面有中颱哈隆逐漸遠離、變性。輕颱娜克莉向西北進行，逐漸逼近琉球東方海面，未來亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土。