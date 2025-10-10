過動兒更要規律運動 減少用三C產品能有效改善症狀

規律運動有助於治療過動症孩童，衛生福利部彰化醫院復健科主任廖宜新表示，過動症女童小玉原本坐不住、多話、難以專心，為了讓小玉更專注於課業學習而開始用藥，搭配規律快走運動，1年後明顯改善過動症狀。員林市宏仁醫院復健科也透過遊戲、繪畫，引導孩子從小建立病人安全觀念。

彰化醫院職能治療師陳玫鍈表示，女童小玉從小總是坐不住、多話，也常忘東忘西，家長覺得小玉太好動，打罵教導也沒改善，5歲時進行心理衡鑑，確認小玉是「注意力不足過動症」(ADHD)。

廖宜新表示，小玉6歲時要上小學了，比較難配合療育時間，與家長溝通希望原本不服藥的小玉可以經由服藥，增加注意力、減少躁動、改善衝動行為，但家長擔心服藥會造成食慾、情緒等問題，藥以後會戒不掉，但其實不會，取得家長認可後，小玉開始服藥並配合運動治療。

陳玫鍈說，團隊除了對小玉做認知訓練，還規劃小玉每天傍晚快走2千公尺，跳繩10分鐘，透過每一次運動的單次效益，累積成長期效益，家長也參與親職教育、課業學習技巧訓練等，學習如何指導兒童。家長並和小玉約定，平板、手機使用時間不超過30分鐘，1年後7歲的小玉狀況明顯改善。

廖宜新指出，對於過動症，家長可以簡單判斷，包括孩童難以專注在遊戲或工作、無法排隊等待、話多、講不聽並持續原有的行為等，若有這些行為，可至醫院進行評估。

過動症已被醫界認定是腦部神經疾病，廖宜新表示，主要是大腦前額葉區域發育異常，神經傳遞物質分泌失調，產生注意力不足、過動、衝動等行為，通常是慢性且長期影響個人、師生、同儕及親子關係，是需要多元治療的疾病。

廖宜新強調，服藥能增加注意力、減少躁動、改善衝動行為；規律運動能影響大腦血流，促進分泌ADHD所缺乏的神經傳遞物質。臨床也發現，孩童在3C產品時間越久，越不能忍受現實生活的緩慢步調，恐加重病情，因此父母需要更有耐心與孩子約定減少使用手機等3C產品。

