偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案　網友：阿貝還是酥了～

鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」日前發生一名神秘阿伯「不小心」抱走整箱鳳梨酥的情況，而佳德鳳梨酥的小編以一篇幽默風趣的「尋人啟事」，尋找阿伯與波麗士朋友泡茶，引起網友們的熱烈關注，吸引超過9萬人按讚。10月9日深夜，佳德鳳梨酥再發布《疾風行動2：迅雷行動》，指出「所幸台北監控密如天網、熱心民眾監控支援到位，經多方巡訪，終於鎖定落腳處，並發出『專屬茶湯鑑賞會邀請函』」，同時文章內也表示「9號下午，堅持多日的白帽阿北深知法網恢恢，已主動前往松山斟茶隊，親自鑑賞波麗士叔叔的手沖茶。讓整起酥與茶風暴，今天圓滿落幕。」

佳德鳳梨酥日前於官方粉絲團發布貼文，指出「本店於10月2日上午，驚傳一起充滿戲劇性與酥香的案件。當日，一名身穿白帽、配戴口罩的神秘阿北，於門口哨崗管制人員短暫補水之際，以極高的特務潛行技巧，完成了一系列『不小心』操作：『不小心插隊入店』。『不小心融入取貨區群眾』。『不小心對他人預訂的鳳梨酥一見鍾情』。『不小心抱著整箱鳳梨酥，神速登上公車、華麗退場。』」該篇貼文也表示「整段行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動。小編回顧監視畫面，甚至一度懷疑遇到阿湯哥出擊。」該篇文章由於筆觸生動、語氣幽默，因此吸引大批網友按讚分享，並直呼「小編要加薪啦」

隨著數日過去，佳德粉絲團最新發表《疾風行動2：迅雷行動》。文內指出，在受理「佳德鳳梨酥事件」後，松山所迅速啟動天網應變機制。根據初步調查，阿北當日搭公車離場時，離店還不忘「回眸退場」，整個「從從容容、游刃有餘」。然而，阿北深諳「反跟監」三式：1.假轉彎、2.突停頓、3.迂迴走位。每次線報一來，人就早一步開溜。

不過，文內也表示，「所幸台北監控密如天網、熱心民眾監控支援到位，經多方巡訪，終於鎖定落腳處，並發出『專屬茶湯鑑賞會邀請函』根據最新報導，9號下午，堅持多日的白帽阿北深知法網恢恢，已主動前往松山斟茶隊，親自鑑賞波麗士叔叔的手沖茶」而在文章最後，小編也指出「阿北出來喝茶已屬勇敢，我們亦沒要求償什麼，就只是想確定你吃酥有配茶，阿捏才不會ㄍㄟˊ到。」