健康主題館／台灣乳癌篩檢率低 防治最大瓶頸

乳癌是國內女性最常罹患的癌症，國人乳癌發生率過去20年間增加2倍，但整體乳癌死亡率未如歐美先進國家下降，台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，台灣在「早期篩檢」與「完整治療」仍有進步空間，不少女性對乳房健康意識不足，甚至3至4成一生中從未篩檢。

乳癌發生率20年增加2倍

衛福部國健署2022年癌症登記資料顯示，當年有1萬7366位女性罹患乳癌；2023年國人死因統計，共有2972名女性死於乳癌，相當於每天8.1人，死亡率高居女性十大癌症第2位。陳芳銘說，國內乳癌發生率在2001至2021年的20年間，從每10萬人口40人增加至82人，高達二倍。

為了達到乳癌「早期篩檢」與「完整治療」，降低乳癌對國人健康的威脅，台灣乳癌倡議行動擬參照世界衛生組織（WHO）全球乳癌倡議，設定2040年前逐年降低2.5%乳癌死亡率總目標。

乳癌倡議行動聚焦三大具體目標，分別是提升健康意識與篩檢成效，使篩檢率從現行40%提升至60%；確保早期診斷與完整治療：80%早期乳癌患者接受完整藥物治療。再來是落實醫療平權與癌友支持，建立全面性支持系統，確保患者都能獲得優質照護。

篩檢率較歐美日韓差很遠

陳芳銘說，要達成「早篩、早治」，面臨最大瓶頸是乳癌篩檢率偏低，儘管已從40%提升至46%，但相較歐美的80%、日韓的60%仍相距甚遠，許多女性認為自己還年輕、乳癌不會找上自己。

衛福部國健署長沈靜芬說，今年起已將公費乳癌篩檢放寬至40歲以上、未滿75歲婦女，篩檢人數也高於往年，目前已突破100萬人。

58歲的劉小姐，去年透過篩檢確診第二期荷爾蒙陽性乳癌，接受手術、化放療後，除服用抗荷爾蒙藥物，同時自費每月近4萬元口服標靶藥物。劉小姐坦言，若不是孩子們毫不猶豫的支持，每月的藥費是筆沉重的負擔。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，近年癌症治療面臨新藥等待健保給付時間長，且給付限縮等，而新藥昂貴，即使治療成效良好，癌友也常因為高額藥費而被迫放棄治療。期待「台灣癌症新藥多元支持基金」，在健保評估給付的治療空窗期，發揮銜接角色。

專家指知識是抗癌的關鍵

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，醫療進步，乳癌存活率持續提升，癌友更要「活得久、活得好」，與癌友生活品質提升有關面向，包括生育、心理、性福及運動等。知識是抗癌的關鍵，透過相關衛教手冊、數位工具等，可協助初診斷的病友，透過引導了解治療選擇、強化醫病溝通與自我照護力。

衛福部長石崇良表示，明年將透過「健康幣」及「乳癌論質計酬」等措施，來提高乳癌篩檢率及乳癌治療成效。論質計酬方案，將乳癌照顧歷程建立儀表板，了解各醫院各期乳癌5年存活率、各醫院完整治療率等指標，再依達成率給予醫療院所獎勵，第一階段將採「登錄獎勵」，等數據收集穩定後再採「績效給付」，預計明年上路。