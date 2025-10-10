聽新聞
眩暈吃藥治不好？恐患「會暈的頭痛」
天旋地轉、腳步不穩，好像在飄，這是眩暈嗎？可能是常被誤診的「前庭性偏頭痛」，又被稱為「會暈的頭痛」。台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師林俊甫指出，罹患前庭性偏頭痛的患者，不一定會有頭痛的感覺，但卻常會有反覆暈眩的症狀，嚴重時恐難以維持生活，甚至影響工作。
38歲黃小姐近半年頻繁頭暈，有時腦悶、無力，有時走路像踩在雲上，發作時覺得整個房間旋轉，只能趕緊坐下，她認為自己的症狀如同「眩暈」，先後求診耳鼻喉科與神經科，排除耳石症後，持續服用止暈藥，症狀卻未改善。直到某次頭暈合併單側頭痛，又有怕光、惡心症狀，才確診是「前庭性偏頭痛」，服藥後暈眩明顯減輕。
林俊甫說，前庭性偏頭痛又被稱為「會暈的頭痛」，與一般偏頭痛不同，症狀以頭暈為主。部分患者甚至完全不會痛，只覺得走路發虛、環境旋轉，或腦袋昏沉，發作時間從幾分鐘到數小時不等，常與耳石症、梅尼爾氏症混淆。
林俊甫表示，前庭性偏頭痛與大腦處理平衡訊息異常有關，受到遺傳、壓力、荷爾蒙變化及生活習慣等影響。睡眠不足、飲食不規律、情緒壓力、月經周期變化，甚至吃了巧克力、紅酒、起司等特定食物或氣味刺激，都可能引發。
治療上除藥物控制外，更重要的是生活調整。林俊甫建議，有前庭性偏頭痛的患者，應建立規律作息、避免熬夜與暴飲暴食，透過深呼吸、冥想或運動減壓。若暈眩影響生活，可配合前庭復健訓練，如走直線或轉頭配合視覺目標，有助恢復平衡感。
林俊甫說，前庭性偏頭痛不會造成永久性腦損傷，但若反覆暈眩、惡心、怕光或走路不穩，就應就醫釐清。若伴隨手腳無力、口齒不清等情況，則可能是中風警訊，應立即送醫。
