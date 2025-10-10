快訊

黃斑部病變 50歲以上失明主因

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
高齡化趨勢明顯，國內黃斑部病變患者增加。圖／123RF
隨高齡化趨勢明顯，國內黃斑部病變患者增加，視網膜醫學會理事長、新光醫院視網膜中心主任鄭成國表示，黃斑部病變速度快，且病變開始時通常是單眼發作，長輩不易察覺，建議可在家每日自主觀察視野情況，發現病變時及早治療；目前健保給付黃斑部病變抗血管新生針劑，僅給付14針，且限制5年內必須用完，盼未來能再放寬。

研究顯示，黃斑部病變為50歲以上人口失明主因，且逾7成患者是單眼發生，平時難以察覺，不少病人就醫時視力已受損。鄭成國表示，眼科最難治療疾病就是視網膜疾病，黃斑部雖只占視網膜約1%，但視覺「全靠這個小地方」，由於黃斑部血流多，甚至比腦部豐富，若因老化而缺氧，就會出現新生血管，導致水腫，視野模糊。

鄭成國表示，黃斑部病變早期症狀包括視野模糊、扭曲或視野中央有黑影等，建議大家每天在家可「睜一隻眼、閉一隻眼」，分別觀察視野是否正常，如有異常應及早治療，若等到黃斑部病變晚期，開始出現結痂，視力損失恐陷入不可逆情況。

過去黃斑部治療，可以癌症抗血管新生抑制劑可適應症外使用，近年已有新型專用於黃斑部病變的血管新生抑制劑，但目前健保僅給付14劑。新光醫院行政副院長洪子仁表示，在健保給付前，民眾自費每一療程至少30萬以上，納入給付之後，經濟負擔減輕，呼籲各界落實「醫療支出是投資不是成本」，健保經費充足，才有能力、餘裕支付更多費用，幫助各類疾病患者恢復健康。

不過，鄭成國表示，黃斑部病變病人需終身用藥，即使接受針劑治療，復發後也須繼續用藥，目前健保僅給付14劑，不敷病人終身使用，且給付還設有年限，要在5年內打完，有時病人施打一針後，血管新生情況緩解成效好，每劑施打間隔拉長，若5年內無法完成14劑施打，剩下額度也無法使用，研究顯示，60%黃斑部病變患者，可6個月打一次，且即使施打，病人終究會復發，呼籲放寬給付限制。

