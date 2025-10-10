健康你我他／不買車不裝冷氣 斷捨離克制物欲

地球資源有限，與其不斷開源，我們更應靜心思考，在日常生活中，應該如何節能減碳？

自從多年前移居台中，家裡就力行三不政策：不買車、不裝冷氣、不跟風。因為不買車，出門大多步行、騎腳踏車或搭大眾運輸，不但節能減碳，也練就家人的好腳力與體力。孩子從小跟我們搭火車、騎車，遍遊花東及各處景點；也騎車探索台中各街頭巷尾的美景與美食，充滿美好的回憶。

此外，上下樓層，我們也盡量不使用電梯，可以訓練肌力，增加肺活量，還可以不浪費地球資源。

為了省電與健康，家裡也不裝冷氣，只以風扇伴我們度過無數個炎炎夏日。然而，生活在地狹人稠的大城市中，需有些小撇步，因此在室外種植遮蔭的九重葛、在秋天能滿室生香的桂花、春天盛開的野百合、夏初芬芳的茉莉花、有益健康的香水檸檬及小金桔、羅漢松等綠意盎然的各種植物。如此可大幅降低輻射熱，讓我們靜心安度夏天。

在清新舒爽與簡約的原則下，盡量克制物欲，不跟風，不追隨名牌，並學會斷捨離，捐出或丟棄許久不用的物品。這讓居家空間更顯寬闊與舒爽，也讓內心更平靜與安適。至於三餐飲食，盡量自己烹煮、控制份量，並以蔬食為主，不但吃得健康安心，還能減少垃圾量。

期盼大家，節能減碳，讓地球永續發展。