聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／不買車不裝冷氣 斷捨離克制物欲
地球資源有限，與其不斷開源，我們更應靜心思考，在日常生活中，應該如何節能減碳？
自從多年前移居台中，家裡就力行三不政策：不買車、不裝冷氣、不跟風。因為不買車，出門大多步行、騎腳踏車或搭大眾運輸，不但節能減碳，也練就家人的好腳力與體力。孩子從小跟我們搭火車、騎車，遍遊花東及各處景點；也騎車探索台中各街頭巷尾的美景與美食，充滿美好的回憶。
此外，上下樓層，我們也盡量不使用電梯，可以訓練肌力，增加肺活量，還可以不浪費地球資源。
為了省電與健康，家裡也不裝冷氣，只以風扇伴我們度過無數個炎炎夏日。然而，生活在地狹人稠的大城市中，需有些小撇步，因此在室外種植遮蔭的九重葛、在秋天能滿室生香的桂花、春天盛開的野百合、夏初芬芳的茉莉花、有益健康的香水檸檬及小金桔、羅漢松等綠意盎然的各種植物。如此可大幅降低輻射熱，讓我們靜心安度夏天。
在清新舒爽與簡約的原則下，盡量克制物欲，不跟風，不追隨名牌，並學會斷捨離，捐出或丟棄許久不用的物品。這讓居家空間更顯寬闊與舒爽，也讓內心更平靜與安適。至於三餐飲食，盡量自己烹煮、控制份量，並以蔬食為主，不但吃得健康安心，還能減少垃圾量。
期盼大家，節能減碳，讓地球永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言