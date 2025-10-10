快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／不買車不裝冷氣 斷捨離克制物欲

聯合報／ 文／何國世（中市北區）
多種植物可大幅降低輻射熱，靜心安度夏天。圖／何國世提供
多種植物可大幅降低輻射熱，靜心安度夏天。圖／何國世提供

地球資源有限，與其不斷開源，我們更應靜心思考，在日常生活中，應該如何節能減碳

自從多年前移居台中，家裡就力行三不政策：不買車、不裝冷氣、不跟風。因為不買車，出門大多步行、騎腳踏車或搭大眾運輸，不但節能減碳，也練就家人的好腳力與體力。孩子從小跟我們搭火車、騎車，遍遊花東及各處景點；也騎車探索台中各街頭巷尾的美景與美食，充滿美好的回憶。

此外，上下樓層，我們也盡量不使用電梯，可以訓練肌力，增加肺活量，還可以不浪費地球資源。

為了省電與健康，家裡也不裝冷氣，只以風扇伴我們度過無數個炎炎夏日。然而，生活在地狹人稠的大城市中，需有些小撇步，因此在室外種植遮蔭的九重葛、在秋天能滿室生香的桂花、春天盛開的野百合、夏初芬芳的茉莉花、有益健康的香水檸檬及小金桔、羅漢松等綠意盎然的各種植物。如此可大幅降低輻射熱，讓我們靜心安度夏天。

在清新舒爽與簡約的原則下，盡量克制物欲，不跟風，不追隨名牌，並學會斷捨離，捐出或丟棄許久不用的物品。這讓居家空間更顯寬闊與舒爽，也讓內心更平靜與安適。至於三餐飲食，盡量自己烹煮、控制份量，並以蔬食為主，不但吃得健康安心，還能減少垃圾量。

期盼大家，節能減碳，讓地球永續發展。

減碳 買車 景點

延伸閱讀

OL北漂8年想「斷捨離」清房間…媽媽1句訊息秒淚崩：想回家吃飯了

中秋節月亮最圓？天文學家搖頭：這個時間點才是「又大又亮」

遠東SOGO歷年獎勵362位生命鬥士 學童發表「永續未來宣言」為地球發聲

衣服斷捨離標準除了「一年沒穿」以外 還有5個徵兆暗示你該放手了

相關新聞

優先席糾紛 北捷：「北捷嬤」簡稱損公司形象應避免

73歲婦人日前搭台北捷運時，以手提袋揮打優先席乘客要求讓座，反遭踹倒。台北捷運今天表示，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷...

國慶連假明起展開！國道11路段恐壅塞 國5凌晨車潮湧現

今天是國慶連假前一天上班日，西部國道下午4時後車流漸增，交通部高速公路局預判明天國道11路段易壅塞；國慶焰火施放地點鄰近...

過動兒更要規律運動 減少用三C產品能有效改善症狀

規律運動有助於治療過動症孩童，衛生福利部彰化醫院復健科主任廖宜新表示，過動症女童小玉原本坐不住、多話、難以專心，為了讓小...

喬治亞國家芭蕾舞團 「天鵝湖」10日首演

擁有一七五年歷史的喬治亞國家芭蕾舞團，今午後將於台北國家戲劇院隆重揭幕，帶來柴可夫斯基不朽名作「天鵝湖」，本次巡演是舞團...

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案　網友：阿貝還是酥了～

鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」日前發生一名神秘阿伯「不小心」抱走整箱鳳梨酥的情況，而佳德鳳梨酥的小編以一篇幽默風趣的「尋人啟事...

非聽不可／口腔癌與視力疾病預防與治療

口腔癌與視力疾病預防與治療

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。