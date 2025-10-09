巴拉圭國會史上最大訪團參訪台北榮總 拉托雷議長讚賞AI醫療資訊成果

巴拉圭共和國眾議院議長拉托雷（Raúl Luis Latorre Martínez）於10月9日上午率領包括外交委員會主席阿納斯克、台巴友好委員會主席噶瑪拉在內的18人國會代表團，應邀來台參加雙十國慶，並專程參訪台北榮總。此次訪團為巴國歷來規模最大的國會出訪，充分展現巴拉圭對台灣醫療實力與雙邊合作的高度重視。

台北榮總副院長李偉強接待訪團。他指出，北榮自1958年創院至今已有67年歷史，與台巴自1957年建交以來長達68年的邦誼相互輝映。醫院目前擁有超過3100張病床與9000名員工，每日門診量約1萬人次，每年服務超過250萬人次，並持續引進精準醫療、智慧科技與自動化流程，持續提升醫療品質與效率，並減輕醫護人員負擔。

巴拉圭共和國眾議院議長拉托雷參訪時，李偉強特別展示一面由巴拉圭傳統手工藝「蜘蛛繡」織製的中華民國國旗，這是他去年訪問巴國時所獲贈的禮物，象徵兩國人民長久而深厚的情誼。他回顧，當時參訪多家已導入台灣病歷及掛號系統的醫療機構，顯示台巴在醫療資訊化的合作成果豐碩。

拉托雷議長致詞時表示，此次參訪是巴拉圭國會史上規模最大的代表團，他對北榮的創新應用印象深刻，尤其對人工智慧（AI）在醫療流程與影像診斷的運用高度讚賞，充分展現科技如何有效提升醫療品質與效率。他強調，AI應用前景無限，科技進步將持續改善人民健康福祉，並感謝台灣政府及北榮長期協助巴拉圭推動公共衛生及醫療資訊化。

李偉強隨後介紹北榮AI醫療的現況與成果。醫院已實現掛號、看診、繳費及病歷查閱的全面智慧化，並正邁向第三代電子病歷系統。醫院與輝達（NVIDIA）合作設置算力中心，推動逾60項AI計畫，其中20餘項已落實臨床，包括影像判讀輔助，提升如心臟、腫瘤、腦部、肺部等疾病診斷效率；急救應用方面，縮短中風治療時間、提升急救成效；風險預測方面，針對心血管疾病與敗血症進行早期預警；精神照護上，協助辨識精神與情緒等障礙。

此外，醫院導入機器手臂樣本配送、AI+5G智慧慢病照護、AR/VR精準手術、數位病理診斷等多項創新，並透過逾500項KPI指標結合BI系統輔助決策，全面邁向智慧醫院。

北榮護理部也分享生成式AI於護理紀錄自動化與語音轉譯的應用，可大幅減輕護理人員文書負擔。當日接待過程更首次啟用中文與西班牙文即時口譯AI系統，外賓一致驚艷於其精準度與便利性。

現場也展示北榮與陽明交通大學合作研發的「非接觸式生理監測系統」，僅需60秒即可量測血壓、心跳、呼吸等多項生理訊號，該產品已榮獲多項國際大獎。拉托雷議長等貴賓也親自體驗並留下合影，盛讚其創新成果。