勞團促無薪假入法 避免通報黑數

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

面對美國對等關稅衝擊，今年減班休息（俗稱無薪假）實施人數屢創新高。立委陳昭姿昨表示，雖然勞動部推出許多就業安定措施，但很多公司沒有確實通報減班休息，導致勞工補貼看得到吃不到；勞團也呼籲政府應無薪假推動入法，避免通報黑數。勞動部表示，無薪假是否入法會再評估，仍鼓勵企業主動通報，後續勞工申請相關補助權益才不會受到影響。

立法院衛環委員會昨邀請勞動部針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，多位立委關心美國對等關稅對勞工造成的衝擊。立委廖偉翔指出，雖然勞動部強調減班休息的增長已見趨緩，但恐低估無薪假後續的衝擊，甚至看起來是喪事喜辦，應提出中長期的情境評估，以做好相關準備。

立委鍾佳濱表示，許多製造業勞工因無薪假暫無工作，相較於本勞能夠兼職，但移工卻不行，然而農業相當缺工，建議非常時期，應讓移工可兼職農業，以補足農業長期缺工。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，目前法律沒有規定雇主與勞工達成減班休息約定時，應向政府進行通報，導致統計數字並不確實，還有非常多未通報的人數，政府根本沒辦法進行掌握和查核，呼籲政府應立刻檢討法令規定，將減班休息相關規定入法，補足漏洞。

勞動部長洪申翰坦言，部分公司不通報減班休息是擔心被公布名字，進而影響公司聲譽，承諾絕對不會公布企業名字。至於無薪假是否入法，會再評估，仍鼓勵企業要主動通報，後續勞工申請相關補助權益才不會受到影響。

