加熱菸將開賣 恐增14萬人吸菸

衛福部上月宣布放行二家國際加熱菸菸商，包含吸食器具及菸草柱，分別可於十月十一日及十九日開始販售。知情人士透露，相關產品已在上周經過海關輸入國內，據傳下周五將上市。台灣拒菸聯盟昨批評，政府簡直是「菸害放任，而非菸害防制」，管制淪為空談。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，菸害防制法修法禁令，包括禁止電子煙、加味菸，唯獨加熱菸可進行審查，但衛福部尚未禁止加味菸，就要開放包含口味添加物在內的加熱菸進入國內，完全是本末倒置，「為何不是等配套完整再開放？」青少年吸菸比率逐年上升，盼政府盡快公告禁止「加味加熱菸」，別等到年輕人真的上癮了，再來處理。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，依政府預估，加熱菸進口可以新增菸捐稅收約廿億元，但以菸捐及每人每月吸菸量等數目預估，將新增十四萬名吸菸族，菸商爭取加熱菸載具外部包裝不必標示菸害警語，但加熱菸販售者依法不可促銷廣告、也不得陳列展示，雙十連假後菸商可能開始販售，但各縣市政府稽查人員等，都還不知哪些品項是政府允許的十八項特殊規格加熱菸。

國教行動聯盟青年部執行長李雨函說，加熱菸不像傳統菸品有濃厚臭味，讓年輕族群誤以為不傷身，或可用來幫助戒菸，加上業者推出「加味加熱菸」，吸引力更是致命，政府先讓加味加熱菸上市，並稱日後才要管理的作法，簡直是「先上車後補票」，放任菸害傷害年輕族群，呼籲亡羊補牢，盡快下架加味加熱菸。

衛福部長石崇良說，加熱菸屬指定菸品，須經健康風險評估才能販售，近期將提出「菸害防制法」修法，待修法後會處理加味菸問題，但各國管理加味菸作法不同，有些國家以風味區分，有些則用成分判斷，目前正對於執行細節做最後的確認，希望找到最能執行、最能保護青少年的方案。

石崇良表示，至於電子煙是全面禁止，修法也會針對現行條文僅罰使用者、不罰持有者的漏洞加以修正。