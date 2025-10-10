快訊

衛福部推健康幣 打疫苗積點

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
為提升國人健康意識與篩檢率，衛福部長石崇良受訪表示，衛福部正規畫推出「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參與癌症篩檢、健康課程及運動活動等方式累積點數。記者翁唯真／攝影
為提升國人健康意識與篩檢率，衛福部長石崇良受訪表示，衛福部正規畫推出「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參與癌症篩檢、健康課程及運動活動等方式累積點數。記者翁唯真／攝影

為提升國人健康意識與各項檢查篩檢率，衛福部長石崇良昨表示，衛福部正規畫推出全新的「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參與癌症篩檢、健康檢查、健康課程及運動活動等方式累積點數，並可與銀髮俱樂部、運動設施等或購買保健食品等折抵入場費、購買費用，預計明年第一季上路。

石崇良昨出席乳癌倡議工作坊表示，國內癌症篩檢遇到撞牆期，篩檢率很難再提升，因此在健康台灣的願景下，推出「健康幣」制度。舉例來說，目前正在施打流感及新冠公費疫苗，未來打一劑可獲一○○點、二劑二○○點，也可以透過成人健檢、癌症篩檢累積點數，初期將以公費疫苗與癌症篩檢為主，若不符公費資格的民眾若自費做相關檢驗，可以讓醫療院所上傳資料至健康存摺獲得健康幣。

「希望民眾對健康促進所做的事情，也是有價值的。」石崇良說，過去健康存摺只有數據的記錄，往後將透過運動業者、銀髮俱樂部等，可用健康幣折抵入場費，或與連鎖藥局合作購買保健食品等運用，健康幣成為一個即時回饋，未來也將納入與民間合作的健康促進活動，並結合教育部、體育署、疾管署、國健署等跨部會推動。

對於，衛福部統計，乳癌長年占據國內女性癌症發生率首位，但高達三分之一女性一生中都未曾進行篩檢，為了促進乳癌防治，石崇良說，將採論質計酬方案，設定醫院關鍵績效指標（KPI）並分為過程面及結果面，目前已可以算出各醫院乳癌患者五年存活率，如部分醫院第一、二期患者存活率達九成以上，但有些院所僅約八成，顯示仍有改善空間。

「若乳癌患者治療結果不如預期，就要了解哪些地方要再做調整。」石崇良說，希望透過建立儀表板回饋資訊方式，讓醫療團隊能掌握每個病人的治療歷程，若有達標就給予醫療院所獎勵，第一階段將採「登錄獎勵」，待數據收集穩定後再採「績效給付」，預計新制明年上路。

