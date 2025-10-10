公教身心假上路 勞團籲擴及勞工

十月十日為「世界心理健康日」，行政院推動公務員、教師身心調適假於今天上路，全體公教人員每年可請三天「身心調適假」，併入七天事假計算，並可用「小時」計算，免附醫療證明，機關不得拒絕或對請假者做不利處理。相較於公教人員有身心調適假，勞工卻沒有，勞團表示，勞動人權的核心就是不應有差別對待，呼籲公教以外的廣大勞工也應有帶薪的身心調適假。

賴清德總統推動健康台灣，指示建構友善、安全的職場環境，政府須以身作則，增列公務人員身心調適假，鼓勵公務人員自我覺察，透過身心調適假舒緩壓力、照顧身心。國防部八月也預告修正「常備兵補充兵服役規則」，賦予一年義務役男可申請最多三天身心調適假，四個月軍事訓練役男可請一天，主官不得拒絕。

另，教育部修正發布「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，教師身心調適假也將上路，每學年三天，而遺留課務的代課鐘點費將由教育部及各地方政府共同補助。國小教師、屏教產理事長郭瑋真說，以屏東來說，老師真正請假的機率可能還是會很低，多半會先觀望，看看其他人請了身心假後有沒有衍生後續問題、遭秋後算帳，或是被放大檢視。身心調適假最後恐淪為「看得到、不敢請」。

全國產業總工會理事長戴國榮指出，公教人員假別一直優於勞工，若勞工沒有身心調適假，加上低薪、長工時，差異性繼續擴大，就會產生相對剝奪感，政府應考量將身心調適假擴及到勞工，政策才是圓滿。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍說，無論是公教人員、勞工都經歷過勞或職場壓力，勞動者的休養權應一視同仁，所有勞工都應要有身心調適假，勞動團體不排除未來會積極爭取身心調適假。

台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋說，許多勞工都有身心調適問題，職場體質應要改變體制著手，如避免職場霸凌等，否則再多的假都可能無法解決問題。

對於勞團的呼籲，勞動部長洪申翰僅說，針對勞工推動身心調適假仍須通盤考量。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，身心調適假併入事假計算，並非額外新增假期，宣示意味較高，但顯示政府愈來愈重視心理健康，可是現代社會對心理或精神疾病仍存有偏見，真正以身心調適假請假者可能不多。

諮商心理師林萃芬說，勞工年齡落在卅到五十歲，又逢中年面臨自我的探索重要轉折期間，容易出現心理矛盾，或焦慮、憂鬱情緒，勞工也應適用身心調適假，並在假期間尋求心理諮商協助，有助於度過中年危機。