7斜槓畫家筆觸接力 小畫本捕捉迪化街建築群像

一款迷你畫本，意外讓建築師、生物老師、室內設計師等7人相互串聯，並描繪台北迪化街49棟建築，霞海城隍廟、遊客中心都成作品，細膩筆觸驚艷外國遊客，店家直嚷「想被畫」。

7人自組團體「小本經營製作委員會」，包含以「B6速寫男」筆名聞名的上班族Mars、曾推出畫冊「片隅日本，旅繪時光」的Ben、生物老師Heiwen、著有「手繪街景實驗室」的Jerry、建築師Makoto、室內設計師Nick，還有專精繪畫、教學的Vicky。

Jerry向中央社記者分享，他與Heiwen在2021年都因為參加了插畫家鄭開翔的Postcard challenge 100活動，才開始嘗試繪畫，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，他們加入「Google街景之友」社團而結識其他人，7人自此會不時展開畫聚。

有回畫聚，Jerry帶了他在書局購買的小尺寸畫本，「我看到那一疊放在角落，甚麼顏色都有。結果大家看了就說也想買，可以帶出去畫畫。」一時興起下，他們為此組成「小本奔社團」，使用同款畫本畫畫、分享作品，結果漸漸累積下來，吸引2萬餘名畫友加入，Jerry說：「真是完全想不到。」

今年年初，7人再次聚會，從中興起了要畫迪化街樓房的計畫，每人後來畫了7間樓房，近日在大稻埕內全數展出。

Jerry解釋，因為他們都住在台北市，大稻埕為台北歷史悠久的街區，在不斷變化的台北街景中，也有其特別意義，且即便是老街區，透過畫筆描繪，他們也發現了許多異同。

「像是這邊屋子有個規律，外觀都是四根柱子、三個窗戶，才發現原來是以前日治時代規定要蓋這樣。」Jerry說，畫作展出後，還有在地店家非常羨慕被畫的樓房。

參展聯展7人所學背景來自各領域，展現全然不同的表現方法。

像是平常工作構圖嚴謹的室內設計師，反而作畫不受拘束；生物老師另外細膩描摹在地美食；建築師一絲不苟為大家訂下規則，樓房1樓高度要畫7公分、2樓6公分等，讓不同風格的畫作一字排開來格外和諧。

Makoto笑說，這是屬於建築師的「龜毛」，雖然他自己畫的時候也被規矩弄到崩潰，畢竟每間樓房雖有其規律，但每間樓房仍有諸多特色細節，「有荷蘭外國遊客來看展，說沒注意到原來每棟建築是長這樣，很多變化」。

7人多有其他正職工作，聯展期間除了分工請假前來顧展，還特別為此製作少量周邊商品與畫冊紀念此次聯展，因展期間碰上連假假期，加上位於大稻埕街道，吸引大量訪客，他們準備的200冊畫冊4天內全數售罄。

Jerry說，有不少訪客在看了他們的畫作而躍躍欲試，「我們7人大部分都是在工作好幾年後，才因為不同原因開始嘗試畫畫，對我們來說，能夠讓人願意自己試著去畫畫看，其實是展覽最大的初衷。」除了迪化街外，未來7人也打算以台北其他城區為主題，繼續展開系列創作。

「小本經營-大稻埕 七人聯展」即日起於台北「迪化半日」2樓展出至12日。