快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

聽新聞
0:00 / 0:00

優先席糾紛 北捷：「北捷嬤」簡稱損公司形象應避免

中央社／ 台北9日電
台北捷運今天表示，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷嬤」，已損害公司形象，應避免過度簡化名稱。示意圖／報系資料照
台北捷運今天表示，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷嬤」，已損害公司形象，應避免過度簡化名稱。示意圖／報系資料照

73歲婦人日前搭台北捷運時，以手提袋揮打優先席乘客要求讓座，反遭踹倒。台北捷運今天表示，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷嬤」，已損害公司形象，應避免過度簡化名稱。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，針對9月29日發生於捷運車廂內的優先席糾紛，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷嬤」，北捷嚴正聲明，北捷是「安全、可靠、親切」運輸服務，並不適合負面使用，或作為異常事件一方代名詞。

北捷表示，相關使用指稱已損害公司形象，不當使用甚至可能引發社會恐慌及民眾焦慮。

北捷強調，搭乘捷運時，若與其他旅客有任何意見不同，務必保持冷靜並理性溝通，北捷不歡迎任何形式衝突及暴力行為。

73歲曾姓婦人9月29日搭乘台北捷運時，因堅持要坐優先席，與不願讓座年輕人起口角衝突，更以手提袋揮打年輕人腳部，遭反擊踹飛，引發各界熱議。

台北捷運 優先席 衝突

延伸閱讀

被踢飛北捷嬤現身台大校園！「Fumi 阿姨」醫學系友人曝光熟悉背影

上班注意！中和新蘆線車門異常 北捷列車調整班距

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

北捷優先席踹人事件凸顯「台灣擅逃避」 醫憂心：不改善遲早出人命

相關新聞

優先席糾紛 北捷：「北捷嬤」簡稱損公司形象應避免

73歲婦人日前搭台北捷運時，以手提袋揮打優先席乘客要求讓座，反遭踹倒。台北捷運今天表示，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷...

國慶連假明起展開！國道11路段恐壅塞 國5凌晨車潮湧現

今天是國慶連假前一天上班日，西部國道下午4時後車流漸增，交通部高速公路局預判明天國道11路段易壅塞；國慶焰火施放地點鄰近...

7斜槓畫家筆觸接力 小畫本捕捉迪化街建築群像

一款迷你畫本，意外讓建築師、生物老師、室內設計師等7人相互串聯，並描繪台北迪化街49棟建築，霞海城隍廟、遊客中心都成作品...

遠流50故事展開幕 50張照片見證半世紀出版史

遠流出版社今天在台北華山文創園區舉行「50張照片，說遠流50故事」展暨感恩茶會，用50張照片見證半世紀出版史；現場冠蓋雲...

邱建仁影像與繪畫個展 彩筆追求有情天

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 藝術家邱建仁結合影像與繪畫，作品捕捉到城市中「最孤寂的喧囂」！11日起，杭州南路的若木藝廊將舉辦《天若有情：邱建仁個展》，展出他以隨手記錄日常與旅行中的影像為基礎，透

一般勞工也需要身心調適假 心理師：中年危機過不去恐壓垮整個家庭

十月十日為「世界心理健康日」，行政院以及教育部相繼宣布，公務人員、教師明起可享有「身心調適假」，公務人員每年三天、教師每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。