優先席糾紛 北捷：「北捷嬤」簡稱損公司形象應避免

73歲婦人日前搭台北捷運時，以手提袋揮打優先席乘客要求讓座，反遭踹倒。台北捷運今天表示，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷嬤」，已損害公司形象，應避免過度簡化名稱。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，針對9月29日發生於捷運車廂內的優先席糾紛，部分媒體將一方當事人簡稱為「北捷嬤」，北捷嚴正聲明，北捷是「安全、可靠、親切」運輸服務，並不適合負面使用，或作為異常事件一方代名詞。

北捷表示，相關使用指稱已損害公司形象，不當使用甚至可能引發社會恐慌及民眾焦慮。

北捷強調，搭乘捷運時，若與其他旅客有任何意見不同，務必保持冷靜並理性溝通，北捷不歡迎任何形式衝突及暴力行為。

73歲曾姓婦人9月29日搭乘台北捷運時，因堅持要坐優先席，與不願讓座年輕人起口角衝突，更以手提袋揮打年輕人腳部，遭反擊踹飛，引發各界熱議。