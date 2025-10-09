國慶連假明起展開！國道11路段恐壅塞 國5凌晨車潮湧現

今天是國慶連假前一天上班日，西部國道下午4時後車流漸增，交通部高速公路局預判明天國道11路段易壅塞；國慶焰火施放地點鄰近國3南投交流道，提醒民眾事先查詢交通資訊。

國慶連假自明天起至12日，高公局發布新聞稿表示，預估明天國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均 （92百萬車公里）1.2倍，其中，南向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

明天基隆北海岸、東半部、大台北地區、恆春半島及馬祖有局部零星雨勢，午後苗栗以南山區、南部地區偶陣雨，其他地區為多雲到晴，可能有大量出遊車潮，高公局預判明天重點壅塞路段有11處。

高公局指出，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

其中，國5預計明天凌晨5時就會出現南向車流，可能要到下午3、4時後才能逐漸紓解。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量清晨6時前或中午12時後出發，國5南向用路人凌晨5時前或傍晚5時後出發。

明天相關疏導措施，包括凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及凌晨5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，中午12時至晚間12時國3南投雙向出口匝道封閉，單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

另外，10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局呼籲，前往觀賞焰火的用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站（https://2025fireworks.nantou.gov.tw/）查詢交通資訊，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

高公局表示，因國3南投交流道雙向出口將於明天中午12時至晚間12時實施封閉，自行開車的民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場，並提醒焰火施放期間，用路人切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩。