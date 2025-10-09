遠流50故事展開幕 50張照片見證半世紀出版史

遠流出版社今天在台北華山文創園區舉行「50張照片，說遠流50故事」展暨感恩茶會，用50張照片見證半世紀出版史；現場冠蓋雲集，包括詹宏志、鄧維楨、吳靜吉、黃春明等上百藝文界人士出席。

董事長王榮文致詞時細數50年來趣事，包括與鄧維楨、沈登恩合夥開出版社，後來因一本「拒絕聯考的小子」而促使遠流誕生；王榮文也談到他經常跑到明星咖啡廳找作家黃春明聊點子，後來成為好朋友；以及邀當時開「麥田咖啡」的詹宏志來遠流上班，迫使一家咖啡廳結束營業。

王榮文特別感謝一路走來的夥伴們，這些人有些是他找來的，有些是因緣際會相遇，都在遠流不同階段做了許多重要的事，不管寫書、印書、賣書、買書，所有人因書結緣，才成就了遠流，「不管是在台面上的風光，還是只是某個實驗裡的一顆小螺絲釘，還是幕後英雄，我都要感謝他們」。

曾經是遠流出版一員的PChome董事長詹宏志致詞表示，他在28歲時加入遠流，歷經10年歲月，如今看起來是難能可貴時光，「王榮文老闆對作者與編輯的尊重寬容，他又有一種不怕新鮮事物的天真跟勇敢，讓我跟夥伴們可以嘗試各種沒見過的想法與作法，我後來參與了別的事業，回頭看，所有對工作的理解跟技能，都是在遠流學習到」。

詹宏志說，黃金歲月有一個特徵，就是你當時並不知道那是黃金歲月，都是離開才知道；很多事當時覺得滿苦的，現在回頭看才發現比現在好很多，「也許那個黃金不是實在的，也許只是我們的青春，但因為我們認真活過，所以美麗，你今天有多用心，未來回頭看，就有多美好」。

引領王榮文進入出版的鄧維楨致詞表示，50年前台灣人口只有1300萬人，當時台北重慶南路上書店、出版社雲集，如今人口多了一倍，出版卻顯得困難；所幸王榮文一直堅持在崗位上，這50年來社會上出現許多誘惑，王榮文不為所動，仍以出版為台灣做出很大貢獻。

「說遠流50故事展」，由文訊雜誌社提出構想，遠流50小組策畫，以一年一張代表性照片，訴說遠流出版50年來故事，內容同步刊登在10月號「文訊雜誌」。

展覽現場同時推出「書香、茶香、泡麵香！50小時不斷電閱讀樂」活動，邀遠流作者進行講座，今天晚間6時由洪愛珠與蔡昀臻對談「老派少女購物路線」養成記，8時由金庸博物館企劃總監周悌主講「歡迎來戰，金庸館小書僮設台迎戰」；10日晚間9時由王榮文、封德屏對談「出版人的深夜食堂：敬！字裡行間的酸甜苦辣」。