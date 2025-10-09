一般勞工也需要身心調適假 心理師：中年危機過不去恐壓垮整個家庭

十月十日為「世界心理健康日」，行政院以及教育部相繼宣布，公務人員、教師明起可享有「身心調適假」，公務人員每年三天、教師每學期三天，併入事假計算。新北市諮商心理師公會理事長羅惠群認為，身心調適假宣示性質高，實際使用率恐不如預期，但顯示政府重視心理健康，建議勞工也應適用身心調適假，提升民眾身心健康意識。

身心調適假目前適用族群，包含公務人員、學生與教師。羅惠群表示，去年八月起，高中職以上學生可請身心調適假，但不少學生請了身心調適假後，反而被輔導室過度關心，更增心理負擔。

明天起，公務人員以及教師同樣享有身心調適假。羅惠群認為，實際以「身心調適假」為名請假者，恐少之又少，社會對心理或精神疾病仍存有偏見，擔心被公司認為「有問題」，公教人員就算身心真的出了狀況，推測最後仍會以「事假」請假，除非身心調適假未併入事假計算，而是另有三天的假別，公教人員才可能另以身心調適假請假。

諮商心理師林萃芬說，身心調適假即使屬於宣示性質，仍具有一定意義，當初設置身心調適假，就是希望社會能更重視心理健康，身心之間互通，國人常見的憂鬱症，前兆就是對任何事情都提不起勁，過去台灣社會認為這是「懶惰」，不認為可能是心理生病，如今國內推動身心調適假，是重視心理健康的一大邁進。

不過，相較於公務員、教師、學生，勞工身心壓力也很大，林萃芬表示，各公司行號也應設置身心調適假，供員工使用，她指出，各年齡層都有面對心理壓力的階段，而現在主要支撐社會的族群正是落在30歲到50歲的民眾，這群民眾處於上有老、下有小的「三明治階段」，又逢中年探索真正自己的時間點，俗稱「中年危機」。

林萃芬表示，許多來到諮商室的中年人，最常碰到的「關係」的議題，不管是職場人際關係，或親子、婚姻關係等，都正面臨需要改變的時刻，他們過去從未面對，這時候最可能因為不知該如何解決問題，出現焦慮、憂鬱的症狀，有些人因此做出不可收拾的衝動行為，如外遇，不少人因無法度過中年危機，毀了整個家庭。

林萃芬表示，目前的身心調適假僅有三天，對真正面 心理危機要幫助的人是不夠的，這三天應該當作自我覺察的敲門磚，幫助人們意識到自己心理狀態已無法應付現況而選擇休息，進而運用身心調適假察覺自己，為什麼近期對於各種事情提不起勁、為什麼失眠、為什麼害怕親密關係、為什麼對工作感到焦慮等。

先透過發現自己出現異狀後，適度尋求專業協助，如精神科又或是諮商心理師的協助，搞清楚自己的狀態後，能快速幫忙自己找到心理問題，林萃芬說，坊間有非常多的資源，可以幫助人們度過心理難關，而現代社會變動太快，如何增加心理肌力，是現代人急需的能力。