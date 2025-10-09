國慶日8縣市注意36度高溫 午後嘉義以南防雨

明天是國慶日，氣象署表示，各地天氣大致晴朗，雙北至台中、台南、屏東等8縣市防局部攝氏36度以上高溫；雙北、東部有零星降雨，午後嘉義以南地區及各山區防局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天受東北風影響，迎風面基隆北海岸、東北部、恆春半島有局部短暫陣雨，花東及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，明天白天各地大致晴朗，雙北至台中、台南、屏東等8縣市仍有局部36度以上高溫。

林定宜提到，11日風力減弱，但颱風娜克莉正在日本南方海面準備向東北轉向，台灣附近水氣偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，12、13日偏東至東南風，目前資料顯示在南海一帶有熱帶擾動發展，預估會帶來部分水氣，花東、恆春半島易有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，14至16日熱帶擾動將向西移動，台灣附近水氣減少，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜說明，目前資料顯示這個熱帶擾動強度偏弱，是否會增強為熱帶性低氣壓還需觀察；路徑會偏西、朝中南半島方向移動，對台灣沒有直接影響。

林定宜指出，雖然未來一週大致上溫暖偏熱，但18日之後可能有北方冷空氣南下，不排除會有明顯降溫。

林定宜提醒，明天仍要注意年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖潮位偏高；11日受颱風娜克莉外圍環流影響，基隆北海岸、東北部沿海及馬祖有長浪發生。