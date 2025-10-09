快訊

機捷擴大晨間尖峰乘載 16日起北上調整1班跳站運行

中央社／ 桃園9日電
桃捷公司從民國112年起持續推動營運模式優化與增班策略，至今已增開16班列車，其中平日尖峰時段北段路線增開7班通勤加班車。本報資料照片
桃捷公司今天表示，隨著整體運量成長，為提升尖峰時段運能、縮短林口及龜山地區往台北方向班距，紓解A3新北產業園區站與A2三重站人潮，16日起將優化列車運行時刻與營運模式。

桃園大眾捷運公司下午發布新聞稿表示，依據運量監測統計，早晨7時45分至8時15分間，A3新北產業園區站至A2三重站間承載率較高，顯示北上方向乘車需求明顯增加；這次運行模式調整，將使A9林口站至A1台北車站間尖峰班距更為密集，讓通勤族候車更省時、搭乘更舒適。

桃捷公司指出，原本平日上午7時自A21環北站發車北上直達車，改以普通車車型跳站運行，沿途停靠A18高鐵桃園站、A13機場第二航廈站、A12機場第一航廈站，並於7時40分增停A9林口站後調整為每站停靠，於8時11分抵達A1台北車站；其次，原平日上午7時43分自A8長庚醫院站發車的普通車，將提前於7時39分發車，於8時7分抵達A1台北車站。

桃捷公司從民國112年起持續推動營運模式優化與增班策略，至今已增開16班列車，其中平日尖峰時段北段路線增開7班通勤加班車；這次進一步優化調整尖峰時刻1班跳站運行列車，除可有效疏運通勤人潮、提升整體運能外，也讓旅客搭乘更為順暢。

