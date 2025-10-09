邱建仁影像與繪畫個展 彩筆追求有情天

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

藝術家邱建仁結合影像與繪畫，作品捕捉到城市中「最孤寂的喧囂」！11日起，杭州南路的若木藝廊將舉辦《天若有情：邱建仁個展》，展出他以隨手記錄日常與旅行中的影像為基礎，透過複雜多樣的筆觸、潑灑奔流的顏料，創造出充滿豐沛情感與溫度的作品；北藝大教授張懿文指出，邱的作品是對人性溫度的追尋。

影像也有豐沛情感

候機室的窗景、街邊公園的廣場、旅人絡繹不絕的車站，藝術家邱建仁以隨手記錄日常與旅行中的影像為基礎，透過複雜多樣的筆觸，創造了一個關於城市、記憶與流動身體的對話領域。畫布中潑灑奔流的顏料堆疊出時而破碎時而交連的複雜肌理，讓影像敘事不再只是決定性的瞬間（Images à laSauvette），更是反映了觀者匯流其中的思緒片斷與豐沛情感。

台北藝術大學教授張懿文評論邱建仁的作品，並非全然的冷峻與疏離，而是隱藏著一種深沉的、對人性溫度的追尋，他捕捉的是城市中「最孤寂的喧囂」，這份喧囂雖然孤獨，卻也因為被藝術家的凝視與轉譯，而獲得了一種被理解與被安撫的可能。

影像不再是影像

張懿文指出，邱建仁的創作並非簡單地記錄都市風景，而是在技術與身體之間，構築出一種「流動的身體空間」，這些作品不僅揭示了城市如何塑造我們的身體與慣常，更讓我們反思：當環繞四周的天空、建築與技術都在默默老去，我們又該如何在流動中，為自己保留那一縷尚未褪色的溫柔與情感？

邱建仁於1981 年出生屏東，2004 年榮獲台北美術獎首獎，隔年獲頒美術創作卓越獎，2007 年於北美館舉辦個展，曾受邀至上海、巴黎、日本及新加坡等地展出，作品受國際重要藏家及美術館等機構典藏。他的創作一直聚焦於探討影像對於不同世代族群生活的影響，企圖在影像與繪畫之間找尋另外視覺的平衡。

藝廊在人文薈萃處

《天若有情：邱建仁個展》10月11日起至11月17日，在若木藝廊舉行，每天早上11點到晚上7點為營業時間、每周一休館。藝廊比鄰中正紀念堂與兩廳院園區，位處綠蔭扶疏與人文薈萃交織、音樂與藝術匯流之地。期望帶給藝術愛好者及藏家更開闊的藝術視野及多元的文化觀點。

