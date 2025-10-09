乳癌死亡率未降！3成女性一生未篩檢 衛福部推「論質計酬」計畫

乳癌為台灣女性發生率之首，相較肝、肺癌有下降趨勢，但乳癌去年跟前年死亡率持平，衛福部長石崇良表示，這2年乳癌治療多搭配新進藥物，健保署並選出部分藥物由健保給付，但患者有無獲得適當照顧卻無從得知，因此明年將推出「論質計酬」方案，將乳癌照顧歷程建立儀表板，了解各期癌症5年存活率、各醫院完整治療率等指標，再依達成率給予醫療院所獎勵，預計明年上路。

衛福部國健署2022年癌症登記資料顯示，該年有1萬7366位女性罹患乳癌；另，2023年國人死因統計，共有2972名女性死於乳癌，相當於每天8.1人，死亡率高居女性十大癌症第2位。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘說，國內乳癌發生率在2001至2021年的20年間，從每10萬人口40人增加2倍，至82人，但整體乳癌死亡率未如歐美國家下降， 凸顯台灣在早期篩檢與完整治療仍有進步空間。為逐步達成目標，台灣乳癌倡議行動擬參照世界衛生組織（WHO）全球乳癌倡議，設定2040年前逐年降低2.5%乳癌死亡率總目標。

陳芳銘說，要達成「早篩、早治」目標，目前面臨最大瓶頸是乳癌篩檢率偏低，盡管已從40%提升至46%，但相較歐美的80%、日韓的60%仍相距甚遠，而這背後最核心的原因在於「女性乳房健康意識不足」，許多女性認為自己還年輕、乳癌不會找上自己，甚至有3至4成女性一生中從未篩檢。

國健署長沈靜芬說，今年起已將公費乳癌篩檢放寬至40歲以上、未滿75歲婦女，篩檢人數也高於往年，目前已突破100萬人。

石崇良表示，根據國外研究，美國研究自1975年以來乳癌死亡率下降的關鍵因素，分別為早期篩檢25％，針對第一至第三期病患的積極治療與新藥使用占47％，再來為積極治療轉移性乳癌占29％，其用藥治療合計貢獻76％，顯示治療與新進藥物是反轉死亡率的鑰匙。

石崇良說，採論質計酬方案，給予KPI指標分為過程面及結果面，過程面中，當結果不如我們預期要回頭來看，這個過程哪個地方要再做調整；再來是結果面，現在已經可以算出各醫院5年存活率，但部分醫院第一、二期患者存活率達9成以上，但仍有院所僅約8成，顯示仍有改善空間，希望透過建立儀表板與資訊回饋，讓醫療團隊都能夠掌握到每個病人的治療歷程，若有達標就給予醫療院所獎勵，第一階段將採「登錄獎勵」，等數據收集穩定後再採「績效給付」，預計明年上路。