快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

TTXC落腳高雄駁二 鐵達尼、機動戰士鋼彈成VR作

中央社／ 台北9日電
2025 TTXC台灣文化科技大會由文化部與高雄市政府合作舉辦，10日開跑，XR DREAMLAND展區將推出日本經典動畫「機動戰士鋼彈：銀灰的幻影」VR互動體驗。圖／高雄市電影館提供
2025 TTXC台灣文化科技大會由文化部與高雄市政府合作舉辦，10日開跑，XR DREAMLAND展區將推出日本經典動畫「機動戰士鋼彈：銀灰的幻影」VR互動體驗。圖／高雄市電影館提供

2025 TTXC台灣文化科技大會明天起跑，作品體驗為一大亮點，如多人走動式VR「鐵達尼：往日回聲」、日本經典動畫「機動戰士鋼彈：銀灰的幻影」VR互動，都是備受矚目的展映作品。

2025 TTXC台灣文化科技大會由文化部與高雄市政府舉辦，今年以「AI共創x內容新經濟」為主題，規劃XR Dreamland、INNOVATIONS展區，還集結國際研討會、高雄電影節活動，共同探討影視特效、沉浸式內容、IP娛樂、創新場域等4大核心議題。

高雄市政府今天透過新聞稿表示，XRDREAMLAND由高雄電影節策劃，為亞洲最大XR影展，將帶來35部作品，包括「鐵達尼：往日回聲」、英國女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）旁白的MR作品「失控生存遊戲」，以及「機動戰士鋼彈：銀灰的幻影」90分鐘完整VR互動體驗。

XR DREAMLAND又包含「文化黑潮XR特映」、「亞洲XR影展聯盟x三麗鷗虛擬音樂祭」、「高雄原創VR」等單元，文化部表示，其中「文化黑潮XR特映」特別展出「文化黑潮」計畫的XR成果，呈現台灣創作者在技術與敘事上的突破，獲威尼斯影展XR粉絲體驗獎的林佩瑩「快樂的陰影」將於其中展出。

INNOVATIONS展區由文化內容策進院主辦，將以「文化科技交易所」為題，於21日至24日在駁二自行車倉庫免費開放，展示具有商業性與娛樂性文化科技內容，重新定義文化內容的價值創造模式，凝聚創作方、技術端與市場經營者的強項，推動產業邁向更具前瞻性與影響力的未來。

該展區展示內容還包含光電音造社「八洞妖」，作品融合美術設計與新型態布袋戲，並結合VR技術打造沉浸式體驗，讓野台演出與虛擬布袋戲世界相互交織；台灣原創動畫「妖怪森林」也將成為i-Ride飛行劇院體感內容。

2025 TTXC台灣文化科技大會將於10日至26日登場，地點在高雄駁二藝術特區。

高雄市 駁二

延伸閱讀

影／輕鬆吃播變抱怨大會 張亞中對盧秀燕大吐黨主席選舉苦水

國慶連假天天免費看電影 宜蘭國際綠色影展連3日戶外特映送贈品

史上最大台灣設計展在彰化 17天「彰化行」從300年歷史走向未來

台北勞工影展25日起放映跨國影片 開放免費索票

相關新聞

港香蘭違規案⋯中醫師稱藥師不諳中藥 藥師公會：訓練包含中藥製造

國內知名中藥廠港香蘭因嚴重違反GMP製藥規定，產品遭勒令回收，針對有中醫師指出，本案因藥師不諳中藥相關知識技術導致，國內...

加熱菸擬10月11日可合法上市 石崇良：是否禁加味菸修法後討論

歷經兩年半審查，衛福部國健署今年七月通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，預計10月11日可公開上市販售，但國內反菸團體批...

檢出重金屬不等於超標！中藥公會與消保協會攜手釐清枸杞檢測疑慮

台灣消費者保護協會8月公布市售枸杞重金屬檢測報告，引發食安疑慮，相繼退貨、拒購，致全台枸杞營收損失破億元。中藥商公會全國...

加熱菸傳下周開賣 拒菸聯盟批管制淪空談：估14萬人加入吸菸行列

菸害防制法修法後，採嚴管加熱菸、禁止電子煙，衛福部上月宣布放行2家國際菸商，包含吸食器具及菸草柱，分別於10月11日及1...

乳癌死亡率未降！3成女性一生未篩檢 衛福部推「論質計酬」計畫

乳癌為台灣女性發生率之首，相較肝、肺癌有下降趨勢，但乳癌去年跟前年死亡率持平，衛福部長石崇良表示，這2年乳癌治療多搭配新...

TTXC落腳高雄駁二 鐵達尼、機動戰士鋼彈成VR作

2025 TTXC台灣文化科技大會明天起跑，作品體驗為一大亮點，如多人走動式VR「鐵達尼：往日回聲」、日本經典動畫「機動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。