TTXC落腳高雄駁二 鐵達尼、機動戰士鋼彈成VR作

2025 TTXC台灣文化科技大會明天起跑，作品體驗為一大亮點，如多人走動式VR「鐵達尼：往日回聲」、日本經典動畫「機動戰士鋼彈：銀灰的幻影」VR互動，都是備受矚目的展映作品。

2025 TTXC台灣文化科技大會由文化部與高雄市政府舉辦，今年以「AI共創x內容新經濟」為主題，規劃XR Dreamland、INNOVATIONS展區，還集結國際研討會、高雄電影節活動，共同探討影視特效、沉浸式內容、IP娛樂、創新場域等4大核心議題。

高雄市政府今天透過新聞稿表示，XRDREAMLAND由高雄電影節策劃，為亞洲最大XR影展，將帶來35部作品，包括「鐵達尼：往日回聲」、英國女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）旁白的MR作品「失控生存遊戲」，以及「機動戰士鋼彈：銀灰的幻影」90分鐘完整VR互動體驗。

XR DREAMLAND又包含「文化黑潮XR特映」、「亞洲XR影展聯盟x三麗鷗虛擬音樂祭」、「高雄原創VR」等單元，文化部表示，其中「文化黑潮XR特映」特別展出「文化黑潮」計畫的XR成果，呈現台灣創作者在技術與敘事上的突破，獲威尼斯影展XR粉絲體驗獎的林佩瑩「快樂的陰影」將於其中展出。

INNOVATIONS展區由文化內容策進院主辦，將以「文化科技交易所」為題，於21日至24日在駁二自行車倉庫免費開放，展示具有商業性與娛樂性文化科技內容，重新定義文化內容的價值創造模式，凝聚創作方、技術端與市場經營者的強項，推動產業邁向更具前瞻性與影響力的未來。

該展區展示內容還包含光電音造社「八洞妖」，作品融合美術設計與新型態布袋戲，並結合VR技術打造沉浸式體驗，讓野台演出與虛擬布袋戲世界相互交織；台灣原創動畫「妖怪森林」也將成為i-Ride飛行劇院體感內容。

2025 TTXC台灣文化科技大會將於10日至26日登場，地點在高雄駁二藝術特區。