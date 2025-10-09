加熱菸傳下周開賣 拒菸聯盟批管制淪空談：估14萬人加入吸菸行列

菸害防制法修法後，採嚴管加熱菸、禁止電子煙，衛福部上月宣布放行2家國際菸商，包含吸食器具及菸草柱，分別於10月11日及19日可開始公開販售。知情人士透露，相關產品已在上周輸入國內，據傳下周五、10月17日將上市，且會由某連鎖超商打頭陣，加入販售行列。台灣拒菸聯盟今舉行記者會痛批，政府簡直是「菸害放任，而非菸害防制」，管制淪為空談。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，菸害防制法修法禁令，包括禁止電子煙、加味菸，唯獨加熱菸可進行審查，但衛福部尚未禁止加味菸，就要開放包含口味添加物在內的加熱菸進入國內，這完全是本末倒置，「為何不是等配套完整再開放，而是先開放再看民眾受傷害的情況？」青少年吸菸比率逐年上升，盼政府盡快公告禁止「加味加熱菸」，別等到年輕人真的上癮了，再來處理。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，依政府預估，加熱菸進口的新增稅收約20億計算，除以菸捐及每人每月吸菸量等，預估「新增14萬吸菸族群」，菸商爭取加熱菸載具外部包裝不必標示菸害警語，但加熱菸販售者依法仍不可促銷廣告、也不得陳列展示，連假後菸商可能開始販售，但各縣市政府稽查人員、海關人員等，都還不知哪些品項是政府允許的18項特殊規格加熱菸。

國教行動聯盟青年部執行長李雨函說，加熱菸不像傳統菸品有濃厚臭味，讓年輕族群誤以為不傷身，或可用來幫助戒菸，加上業者推出「加味加熱菸」，吸引力更是致命，政府先讓加味加熱菸上市，稱日後才要管理加味菸的作法，簡直是「先上車後補票」，放任菸害傷害年輕族群，令人不解，呼籲亡羊補牢，盡快下架加味加熱菸。

衛福部國健署指出，2家業者申請14品項加熱菸及4款組合元件，將於10月中旬生效。尚需經海關通關等相關作業，預估月底前上市，業者必須符合《菸害防制法》、《菸酒管理法》及稅捐規定，否則不得販售。

國健署表示，已與地方政府已於10月1日召開22縣市菸害防制執法聯繫會議，將啟動稽查專案，針對實體店舖、校園周邊及網路平台等重點區域加強查緝，並增加秘密客抽訪頻率，密集監測業者行為，嚴格禁止販售給未滿20歲青少年及孕婦，持續透過宣導菸品危害與定期公布稽查結果，共同建立菸品防制安全網，守護國民健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康