提升乳癌治療品質 健保論質計酬115年上路

中央社／ 台北9日電
衛福部健保署長石崇良（左3）表示115年預計推出乳癌論質計酬方案，盼降低乳癌死亡率。聯合報記者林琮恩／攝影
乳癌是女性頭號敵人，隨著藥物給付陸續到位，衛福部預計明年開始推乳癌論質計酬方案，將以遵從率、5年存活率作為獎勵指標，盼提升乳癌醫療品質，待與醫界取得共識後實施。

乳癌是台灣女性癌症發生率之冠，根據衛生福利部國民健康署癌症登記資料，台灣每年新診斷乳癌人數超過1.7萬人，民國112年有2972人因乳癌死亡，相當於每天有8人死於乳癌。

衛生福利部長石崇良今年初在擔任健保署長期間，曾透露今年起乳癌治療健保給付將全數跟上國際指引，下一步著眼提升治療品質，推乳癌論質計酬方案。

對於乳癌論質計酬的進度，石崇良今天出席台灣乳癌倡議媒體工作坊，他在會前接受媒體聯訪時表示，論質計酬有幾個重要精神，首先是設定KPI，有執行就會有獎勵；目前已可算出各家不同醫院的5年存活率，未來會以患者的遵從率、5年存活率為指標，畢竟除了藥品要符合國際的指引之外，治療過程也應該搭配指引進行。

石崇良透露，醫院總額部門已就乳癌論質計酬開過一次會，初步討論結果是要建立登錄系統，否則無法收集指標，衛福部過去雖然有癌症登記資料，但資料缺乏即時性，目前登錄系統已建立起來，開放醫療院所登錄，作為後續長期政策評估的依據，預計明年上路。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘致詞指出，國內乳癌發生率在過去20年間，從每10萬人口40人上升至每10萬人口82人，但整體乳癌死亡率卻未如歐美先進國家般下降，關鍵就在於國內在「早期篩檢」與「完整治療」仍有進步空間。

陳芳銘認為，要達成「早篩、早治」目標，目前面臨的最大瓶頸是乳癌篩檢率仍偏低，儘管已從40%提升至46%，但相較歐美的80%、日韓的60%仍相距甚遠，背後最核心的原因在於「女性乳房健康意識不足」，許多女性想說「自己還年輕，乳癌不會找上我」，甚至有3至4成一生當中從未篩檢。

陳芳銘指出，「台灣乳癌倡議行動」參照世界衛生組織（WHO）全球乳癌倡議，設定在2040年前逐年降低2.5%乳癌死亡率的總目標。此外，提出3大行動，篩檢率從現行40%提升至60%；80%早期乳癌患者接受完整藥物治療；建立全面性支持系統，確保患者都能獲得優質照護。

乳癌 死亡率 篩檢

