徐有庠基金會 獎勵六大創新科技

第23屆有庠科技獎 總獎金逾1500萬元

遠東集團秉持創新與實踐的精神，從紡織事業起家，逐步成為布局全球、涵蓋各項民生需求的企業集團。為紀念創辦人徐有庠先生對產業創新的貢獻，並延續其回饋社會的公益理念，遠東集團共同捐資成立「財團法人徐有庠先生紀念基金會」，每年舉辦有庠科技獎，鼓勵台灣傑出科技人才。

遠東集團暨徐有庠先生紀念基金會董事長徐旭東先生。 圖／徐有庠基金會 提供

遠東集團為紀念創辦人徐有庠先生長期致力推動產業創新，並且積極從事各項社會公益之貢獻，於2001年設立「財團法人徐有庠先生紀念基金會」，有別於當時常見的文教、慈善類型基金會，特別以「科技創新」為立會宗旨，並向國科會申請成為其轄下第一家的民間基金會。

徐有庠基金會從2002年起設立「有庠科技獎」，著重獎勵在新興的關鍵科技領域，從早期獎勵的奈米科技、資通訊科技、光電科技、生技醫藥等領域開始，逐年因應全球科技趨勢的發展，而陸續增加了綠色科技、人工智慧等新領域。且為了確保公正的評選機制，基金會邀請中央研究院吳妍華院士擔任主任委員，召集各領域重量級學者擔任評審，經過小組會議、外部專家審查等重重關卡，歷時半年才選出各獎項得主。

過去23年來，「有庠科技獎」累積頒發出522個獎項，總獎勵金額達新台幣2億2千萬元。在籌辦每年的頒獎典禮時，基金會都特別鼓勵得獎人邀請研究夥伴、親朋好友一同前來，共同分享獲獎的喜悅與榮耀。在頒獎舞台上，得獎人由衷感激家人的耐心支持與陪伴，也成為典禮之中最溫馨與動人的一刻。

圖／徐有庠基金會 提供

科技創新與全球挑戰

近年全球局勢劇變，地緣政治與關稅政策使各國產業面臨挑戰。台灣的製造與研發體系必須更加靈活，透過技術升級與價值鏈延伸，才能在國際競爭中勝出。在此情勢下，科技創新不再只是學術討論的題材，而是國家與企業邁向永續發展的核心策略。

此外，從綠色製程到循環經濟，減碳與資源再利用已成為全球產業的趨勢，企業與科研的結合更顯重要。遠東集團關係企業亦持續投入資源，積極響應。遠東新世紀作為綠色聚酯材料的領導者，具備深厚的循環經濟能量，透過聚酯產業垂直整合與跨領域合作優勢，將廢棄物再製為高品質再生產品，成為全球循環經濟發展的重要推手。亞洲水泥則是水泥產業的永續先鋒，推動涵蓋製程、能源、產品與治理的多面向減碳策略，例如將廢棄物轉化為替代原料，降低碳排並節省成本；同時開發低碳與負碳材料，引領產業邁向淨零，讓亞洲水泥成為同業中唯一每年穩定達成 SBTi 減碳承諾的企業。

科技領域發展需要仰賴高素質的人才支持，而培養人才需要長遠的投資和耐心，正因如此，徐有庠基金會希望扮演拋磚引玉的角色，促使政府、學術界、產業界攜手合作，建立更加完善的人才培養體系，吸引各界優秀人士投身科技領域。

引進國際科學賽制 獲全台高中師生響應

徐有庠基金會也將科學活動向下延伸至高中階段，已連續17年和國立台灣師範大學物理系合作舉辦「徐有庠盃物理辯論賽」，完全參照國際物理競賽(International Young Physicists' Tournament, IYPT)賽制，需以全英文口說的方式進行物理議題辯論，有助於外語口說、邏輯思辨、科學實驗設計與團隊合作等多項重點能力的養成，符合教育部推行的「探究與實作」課程目的，因此每年吸引全台頂尖高中師生踴躍報名，教育部國教署亦十分肯定本活動的效益。

此外，徐有庠基金會全額贊助優秀學生組成台灣代表隊，每年出國參加IYPT國際賽，不僅幫助高中學生擴展國際視野，並讓台灣的科學教育與全球接軌。今年7月台灣代表隊前往瑞典隆德參加第38屆IYPT國際賽，在35國隊伍激烈競爭之下，獲得銀牌佳績，為國爭光，歷屆台灣代表隊共獲得2金、7銀、6銅，向世界各國展現台灣科教的亮麗成果。