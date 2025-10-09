加熱菸擬10月11日可合法上市 石崇良：是否禁加味菸修法後討論

歷經兩年半審查，衛福部國健署今年七月通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，預計10月11日可公開上市販售，但國內反菸團體批評，衛福部未公告禁止加味菸，讓加味加熱菸上市販售，不利年輕人健康。衛福部長石崇良回應，近期會再提「菸害防制法」修法，接下來也會處理加味菸問題。

石崇良今出席乳癌篩檢記者會受訪說，近期核准上市的是加熱菸，菸害防制法一開一禁，「同意加熱菸，但嚴禁電子煙」，電子煙屬於類菸品，絕對禁止；加熱菸視為指定菸品，必須經過健康風險評估後，經許可才可以販賣，跟一般菸品不同。

石崇良指出，針對加味菸，世界上作法不同，一種是以味道來判斷，一種是用成分來判斷，味道聞起來可能有主觀性問題，但成分牽涉檢驗能力，這兩種方式，衛福部正在做最後確認，看如何執行，同時嚴禁那些加味菸或全部都禁止，也要再討論。

石崇良表示，近期會先再提修正菸害防制法，修正後就會開始討論加味菸，菸害防制法上次修正時，只討論罰到使用電子煙，未罰持有者，導致「拿著不吸就拿我沒辦法」，所以要先趕快修補條文，修完後進入加味菸的討論。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康