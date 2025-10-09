快訊

加熱菸擬10月11日可合法上市 石崇良：是否禁加味菸修法後討論

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
加味菸是傳統菸草加入香料有味道，衛福部長石崇良今受訪表示，加味菸一種是味道判斷、一種是成分，但又牽涉到檢驗能力問題，還在討論如何執行比較容易。記者翁唯真／攝影
加味菸是傳統菸草加入香料有味道，衛福部長石崇良今受訪表示，加味菸一種是味道判斷、一種是成分，但又牽涉到檢驗能力問題，還在討論如何執行比較容易。記者翁唯真／攝影

歷經兩年半審查，衛福部國健署今年七月通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，預計10月11日可公開上市販售，但國內反菸團體批評，衛福部未公告禁止加味菸，讓加味加熱菸上市販售，不利年輕人健康。衛福部長石崇良回應，近期會再提「菸害防制法」修法，接下來也會處理加味菸問題。

石崇良今出席乳癌篩檢記者會受訪說，近期核准上市的是加熱菸，菸害防制法一開一禁，「同意加熱菸，但嚴禁電子煙」，電子煙屬於類菸品，絕對禁止；加熱菸視為指定菸品，必須經過健康風險評估後，經許可才可以販賣，跟一般菸品不同。

石崇良指出，針對加味菸，世界上作法不同，一種是以味道來判斷，一種是用成分來判斷，味道聞起來可能有主觀性問題，但成分牽涉檢驗能力，這兩種方式，衛福部正在做最後確認，看如何執行，同時嚴禁那些加味菸或全部都禁止，也要再討論。

石崇良表示，近期會先再提修正菸害防制法，修正後就會開始討論加味菸，菸害防制法上次修正時，只討論罰到使用電子煙，未罰持有者，導致「拿著不吸就拿我沒辦法」，所以要先趕快修補條文，修完後進入加味菸的討論。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 石崇良 衛福部 抽菸 電子煙 菸草

相關新聞

斥資25億！鳳山車站改建首間「台鐵便當觀光工廠」 在地看法兩極

高雄鳳山車站完工超過1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，而站內則規畫部分空間成全台首座「台...

不是小朋友的問題！高鐵寧靜車廂噪音來源 多為講電話跟不戴耳機

台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，進一步分析，其中，半數（49%）...

北捷踹婦延燒多日...博愛座改優先席爭議沒少 醫揭背後矛盾

近日在社群媒體流傳的「捷運飛腿事件」影音，引發網友熱議，踢人的「Fumi 阿姨」前天也出面受訪還原當時狀況。精神科醫師楊...

獨攀大山求救重要利器「0元借」 雪霸呼籲山友重視此救援燈塔

「茫茫群山中，如果不小心迷路，誰能是你的燈塔?」38歲黃姓男子今年1月初到苗栗觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山路程中...

連續六個月、每天吃1顆就有驚人變化 研究曝酪梨好處 睡不好看過來

酪梨具有豐富營養，適量攝取有助於降低壞膽固醇、穩定血糖並促進腸道健康，食安專家韋恩指出，最新研究再發現，每天食用一顆酪梨、連續六個多月，不僅有益心血管健康，還能改善睡眠品質、延長睡眠時間、減少夜間中斷次數，是能幫助入眠的天然超級食物。

加熱菸擬10月11日可合法上市 石崇良：是否禁加味菸修法後討論

歷經兩年半審查，衛福部國健署今年七月通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，預計10月11日可公開上市販售，但國內反菸團體批...

