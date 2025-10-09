檢出重金屬不等於超標！中藥公會與消保協會攜手釐清枸杞檢測疑慮

台灣消費者保護協會8月公布市售枸杞重金屬檢測報告，引發食安疑慮，相繼退貨、拒購，致全台枸杞營收損失破億元。中藥商公會全國聯合會今舉行記者會，指消保協會雖基於保護消費者初衷，但檢測比對方式錯誤，造成中藥業莫大損失，建議未來相關檢測應在專業確認後再行公布，再有誤導，絕對提告。

中藥商全聯會今會同消保協會共同舉行澄清記者會，強調國內中藥材檢驗機制完善，民眾可安心使用。並聯合發布3項共識，包括未來食品及中藥材資訊應以正確、科學、客觀方式公開，避免誤導；所有農作物皆有法定重金屬容許量，微量檢出屬正常現象，消費者應有此認知；枸杞輸入後具層層把關，品質與安全無虞。

中藥商公會聯合會理事長謝慶堂說，中藥材多取自天然植物、動物及礦物，生長過程會吸收水分與礦物質，即使在未受汙染的環境中也會檢出微量重金屬，是自然界存在的「背景值」，但「檢出」重金屬不等於超標或「有害」。8月間報導提及30件枸杞產品部分有疑慮，食藥署已說明重金屬含量均符合法規，但消保協會逕行發布的檢測結果仍造成業者巨大損失。

全聯會名譽理事長馬逸才說，消保協會以生鮮標準檢驗乾燥品，導致數據失真。實際上檢出的鎘與鉛含量遠低於法定限值，卻引發社會恐慌與業者損害！中藥業肯定消保協會把關消費權益用心，但建議未來應在溝通與專業確認後，再行公布。此時他話鋒一轉也說，經歷此一事件，全聯會已成立緊急應變小組，日後再有誤導事件，絕對提告。

中藥商公會指出，全台單月的枸杞銷量有3、4千噸，這次事件損失難以估計，初估已經破億元。事實上，枸杞進口後，除海關邊境檢驗，衛生單位抽驗，業者也自主管理，一旦觸法，罰額6萬元起跳，「沒有人敢開玩笑」。居中協調的立委許智傑認為，枸杞重金屬含量遠低於許多蔬果，屬安全範圍內，不應引起恐慌。籲社會回歸理性，以科學數據看待問題。