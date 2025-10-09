快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聽新聞
0:00 / 0:00

檢出重金屬不等於超標！中藥公會與消保協會攜手釐清枸杞檢測疑慮

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台灣消費者保護協會8月公布市售枸杞重金屬檢測報告，引發食安疑慮，消費者相繼退貨、拒購，致全台枸杞營收損失破億元。中藥商全聯會今舉行澄清記者會，釐清真相。記者王昭月／攝影
台灣消費者保護協會8月公布市售枸杞重金屬檢測報告，引發食安疑慮，消費者相繼退貨、拒購，致全台枸杞營收損失破億元。中藥商全聯會今舉行澄清記者會，釐清真相。記者王昭月／攝影

台灣消費者保護協會8月公布市售枸杞重金屬檢測報告，引發食安疑慮，相繼退貨、拒購，致全台枸杞營收損失破億元。中藥商公會全國聯合會今舉行記者會，指消保協會雖基於保護消費者初衷，但檢測比對方式錯誤，造成中藥業莫大損失，建議未來相關檢測應在專業確認後再行公布，再有誤導，絕對提告。

中藥商全聯會今會同消保協會共同舉行澄清記者會，強調國內中藥材檢驗機制完善，民眾可安心使用。並聯合發布3項共識，包括未來食品及中藥材資訊應以正確、科學、客觀方式公開，避免誤導；所有農作物皆有法定重金屬容許量，微量檢出屬正常現象，消費者應有此認知；枸杞輸入後具層層把關，品質與安全無虞。

中藥商公會聯合會理事長謝慶堂說，中藥材多取自天然植物、動物及礦物，生長過程會吸收水分與礦物質，即使在未受汙染的環境中也會檢出微量重金屬，是自然界存在的「背景值」，但「檢出」重金屬不等於超標或「有害」。8月間報導提及30件枸杞產品部分有疑慮，食藥署已說明重金屬含量均符合法規，但消保協會逕行發布的檢測結果仍造成業者巨大損失。

全聯會名譽理事長馬逸才說，消保協會以生鮮標準檢驗乾燥品，導致數據失真。實際上檢出的鎘與鉛含量遠低於法定限值，卻引發社會恐慌與業者損害！中藥業肯定消保協會把關消費權益用心，但建議未來應在溝通與專業確認後，再行公布。此時他話鋒一轉也說，經歷此一事件，全聯會已成立緊急應變小組，日後再有誤導事件，絕對提告。

中藥商公會指出，全台單月的枸杞銷量有3、4千噸，這次事件損失難以估計，初估已經破億元。事實上，枸杞進口後，除海關邊境檢驗，衛生單位抽驗，業者也自主管理，一旦觸法，罰額6萬元起跳，「沒有人敢開玩笑」。居中協調的立委許智傑認為，枸杞重金屬含量遠低於許多蔬果，屬安全範圍內，不應引起恐慌。籲社會回歸理性，以科學數據看待問題。

消保協會祕書長蔡明哲表示，此次公布報告初衷在於維護消費者權益，並未針對業界，造成誤會，深感遺憾。此事之後，雙方均同意未來應以正確、科學方式對外說明資訊，共同守護消費者。

中藥商全聯會今會同消保協會共同舉行澄清記者會，強調國內中藥材檢驗機制完善，民眾可安心使用。記者王昭月／攝影
中藥商全聯會今會同消保協會共同舉行澄清記者會，強調國內中藥材檢驗機制完善，民眾可安心使用。記者王昭月／攝影

中藥 消費者 科學

延伸閱讀

工業雙氧水漂白豬大腸 專家：當心吃下重金屬傷身

藥師公會全聯會換帥！黃金舜11月轉這職位...憂藥品關稅影響病患用藥

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

醫師公會全聯會新任理事長由「他」當選 賴清德總統影響力再深化

相關新聞

斥資25億！鳳山車站改建首間「台鐵便當觀光工廠」 在地看法兩極

高雄鳳山車站完工超過1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，而站內則規畫部分空間成全台首座「台...

不是小朋友的問題！高鐵寧靜車廂噪音來源 多為講電話跟不戴耳機

台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，進一步分析，其中，半數（49%）...

北捷踹婦延燒多日...博愛座改優先席爭議沒少 醫揭背後矛盾

近日在社群媒體流傳的「捷運飛腿事件」影音，引發網友熱議，踢人的「Fumi 阿姨」前天也出面受訪還原當時狀況。精神科醫師楊...

獨攀大山求救重要利器「0元借」 雪霸呼籲山友重視此救援燈塔

「茫茫群山中，如果不小心迷路，誰能是你的燈塔?」38歲黃姓男子今年1月初到苗栗觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山路程中...

連續六個月、每天吃1顆就有驚人變化 研究曝酪梨好處 睡不好看過來

酪梨具有豐富營養，適量攝取有助於降低壞膽固醇、穩定血糖並促進腸道健康，食安專家韋恩指出，最新研究再發現，每天食用一顆酪梨、連續六個多月，不僅有益心血管健康，還能改善睡眠品質、延長睡眠時間、減少夜間中斷次數，是能幫助入眠的天然超級食物。

加熱菸擬10月11日可合法上市 石崇良：是否禁加味菸修法後討論

歷經兩年半審查，衛福部國健署今年七月通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，預計10月11日可公開上市販售，但國內反菸團體批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。