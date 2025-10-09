快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆成功一路全聯幸運兒，花40元買醬料統一發票中200萬。圖／北區國稅局基隆分局提供
基隆成功一路全聯幸運兒，花40元買醬料統一發票中200萬。圖／北區國稅局基隆分局提供

財政部北區國稅局基隆分局表示，今年7到8月期統一發票開獎，其中一組特獎200萬元的發票落在基隆成功一路上的全聯，這位幸運兒於7月到全聯消費，花40元幸運抱回統一發票特獎200萬元。

基隆分局指出，7到8月份統一發票領獎期間自今年10月6日至明年1月5日止，另5到6月的中獎發票領獎期間至11月5日截止，目前尚有特別獎及特獎獎項尚未領取，請及時兌領獎金，不要讓自己的權益受損。

7到8月期統一發票開獎，其中一組特獎200萬元的發票落在基隆成功一路上的全聯，幸運兒7月花40元買一瓶醬料幸運中獎。

基隆分局說，為增加好運氣，建議多使用載具索取雲端發票，今年5到12月每期將增開70萬組500元雲端發票專屬獎，等於每期共會開出30組100萬元、16000組2000元、10萬組800元以及315萬組500元專屬獎項，合計326萬6030組獎項讓民眾享有更多中獎機會，1張發票就有2次對獎機會。

另如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省下千分之4印花稅，不僅中獎機會多，而且還省荷包。

基隆成功一路全聯幸運兒，花40元買醬料統一發票中200萬。圖／北區國稅局基隆分局提供
基隆成功一路全聯幸運兒，花40元買醬料統一發票中200萬。圖／北區國稅局基隆分局提供

