獨攀大山求救重要利器「0元借」 雪霸呼籲山友重視此救援燈塔

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處指出，目前已有「衛星定位器+留守員服務」方案，山友可透過0元借用Garmin inReach、PLB，讓現代的科技產品成為山友登山迷途的救援燈塔。記者胡蓬生／攝影
雪霸國家公園管理處指出，目前已有「衛星定位器+留守員服務」方案，山友可透過0元借用Garmin inReach、PLB，讓現代的科技產品成為山友登山迷途的救援燈塔。記者胡蓬生／攝影

「茫茫群山中，如果不小心迷路，誰能是你的燈塔?」38歲黃姓男子今年1月初到苗栗觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山路程中迷途，因缺糧且腿傷無法行走，他從攜帶的inReach、 PLB裝置發出SOS求救訊號，消防局接獲家屬報案，因有明確座標，在地面救援人員未抵達前，空勤直升機已將他安全救出；雪霸國家公園管理處指出，目前已有「衛星定位器+留守員服務」方案，山友可透過0元借用Garmin inReach、PLB，讓現代的科技產品成為大家登山迷途的救援燈塔。

雪霸管理處表示，黃姓山友獨攀在雪霸園區內的非傳統路線上迷途，由於非傳統路線路跡不明顯，他迷途後，手機也遺失，後來透過inReach、PLB發送SOS訊息，為救援爭取到寶貴時間，順利獲救。畢竟，山難搜救任務中最難的往往是在「搜」，只要能找到人，「救」會簡單許多，救難成本也可降低，其中也包括救難人員的人身安全。

雪管處指出，雪霸不鼓勵但也不會禁止山友獨攀，雪管處相信獨攀者的身心靈都是為了那麼一次可跟大山的單獨對話的機會，也跟自己對話，雪霸沒有權力去剝奪山友這樣的權利；但同樣的，為滿足獨攀者自身權利，山友更應做好萬全準備；因此，雪管處希望獨攀者或長程縱走的山友，可攜帶Garmin inReach、 PLB或其他可定位及對外通訊的設備，讓一趟獨攀大山的旅程多一分保險。當然，獨攀者手機下載離線地圖APP更應是必要的基本功課。

此外，山友獨攀要做好留守計畫，如果沒有留守人，請善用「第三方協同留守平台」，大家可參考山海博崴平台的定位器租借及留守員服務，至平台申請後前往租借中心租借inReach、PLB等衛星通訊裝置，提供完善的專業留守員服務，提高山友登山安全。

山海博崴社會企業「博崴媽媽」的兒子2011年在白姑大山失蹤，相隔53天在溪谷尋獲遺體，推測死亡時間最多也僅一周，此後她致力推動面山、面海教育已15年，長期協助推廣山域、海域的救難工作。

博崴媽媽表示，國內現有約600萬登山人口，迷途、失溫等山難意外經常發生，PLB在高、中、低軌都有衛星可接收訊號，在台灣提供定位訊息，且不需負擔資費，在黃金時間提供及時救援，這次0元借用方案，希望能讓更多山友知悉，多一分安全保障。

雪管處強調，獨攀者一旦發現自己迷途，且向救難單位發送座標位置後，請留在原地並配合救難人員指示，並試著檢視目前自身的資源，做好待援計畫，當中最重要的就是做好保暖不要失溫，嚴重失溫可輕易地帶走生命，說迷途不慌張是騙人的，慌張會加速身體能量流失，因此要盡一切可能減少體溫流失，等待救難人員的指示或到來。

38歲黃姓男子今年1月到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但途中迷失方向且受傷，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊趕往救援 ，在接觸迷途山友前，對方已由直升機成功救出。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子今年1月到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但途中迷失方向且受傷，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊趕往救援 ，在接觸迷途山友前，對方已由直升機成功救出。圖／苗栗縣消防局提供
黃姓獨攀客使用inReach、PLB發出求救信息，幸運由空勤直升機吊掛救出送醫。圖／苗栗縣消防局提供
黃姓獨攀客使用inReach、PLB發出求救信息，幸運由空勤直升機吊掛救出送醫。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子今年1月到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但途中迷失方向且受傷，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊趕往救援 ，在接觸迷途山友前，對方已由直升機成功救出。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子今年1月到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但途中迷失方向且受傷，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊趕往救援 ，在接觸迷途山友前，對方已由直升機成功救出。圖／苗栗縣消防局提供

