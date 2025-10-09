快訊

北捷踹婦延燒多日...博愛座改優先席爭議沒少 醫揭背後矛盾

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
精神科醫師楊聰財認為，這起衝突雖屬個案，但也反映出台灣社會世代價值的矛盾，若從國際經驗來看，優先席制度不夠成熟也是大問題。示意圖／報系資料照
精神科醫師楊聰財認為，這起衝突雖屬個案，但也反映出台灣社會世代價值的矛盾，若從國際經驗來看，優先席制度不夠成熟也是大問題。示意圖／報系資料照

近日在社群媒體流傳的「捷運飛腿事件」影音，引發網友熱議，踢人的「Fumi 阿姨」前天也出面受訪還原當時狀況。精神科醫師楊聰財認為，這起衝突雖屬個案，但也反映出台灣社會世代價值的矛盾，若從國際經驗來看，優先席制度不夠成熟也是大問題。

「捷運飛腿事件」事件引起網友熱議，長髮男子最後將逼座婦人踹到對面座位的畫面，不少人大聲叫好。楊聰財認為背後有多種矛盾，從制度設計來看，當初博愛座改名優先席，既無社會共識，也沒有配套教育，容易導致認知衝突。

楊聰財說，社會中確實潛藏對長者、兒童的不耐情緒，高齡化與少子化更加劇世代間意見分歧，所以某些長者爭取座位時，除帶有避免跌倒的生存焦慮，也有對自身價值被挑戰的不安，再加上網路放大情緒性言論，更壓縮好好討論的空間。

楊聰財指出，以歐洲為例，優先席不僅以年齡作為指標，而是更重視軍人、身心障礙者等特殊群體的需求，以免「年長＝弱勢」成為標籤；加拿大的宣導則提醒民眾「並非所有殘疾都看得出來」，要求乘客「相信主動開口的人」，以保障隱性需求者的權益。

此外，許多國家的優先席座位外觀，並未特意與一般座位區隔，希望讓座的行為回歸自覺，所以沒有必要在視覺上製造壓力。

楊聰財強調，若讓座被視為理所當然，甚至演變成「不讓就是錯」的情勒，禮貌的本質便會被扭曲，應該使讓座成為「優雅的選擇」，而不是被制度綁架的責任。楊聰財強調，解決爭議不能只停留在改名或調整制度，還需要同理心培養等多層面努力，修復世代間的關係，才能讓公共空間回歸互助與尊重。

從這次風波中，楊聰財認為有5件事可再努力，包括優先席制度應兼顧不同需求，避免太單一的標籤化；讓座應回歸教養與同理心；世代矛盾大，社會亟需建立新共識；媒體與網路盡量避免放大情緒；借鏡國際經驗，納入隱性需求者，以正向獎勵取代道德綁架。

精神科醫師楊聰財認為，這起衝突雖屬個案，但也反映出台灣社會世代價值的矛盾，若從國際經驗來看，優先席制度不夠成熟也是大問題。圖／楊聰財提供
精神科醫師楊聰財認為，這起衝突雖屬個案，但也反映出台灣社會世代價值的矛盾，若從國際經驗來看，優先席制度不夠成熟也是大問題。圖／楊聰財提供
白髮婦人日前搭台北捷運想坐優先席，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads
白髮婦人日前搭台北捷運想坐優先席，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads

優先席 讓座 情緒

