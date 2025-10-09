黑心大腸流入北市釀食安風暴...北市再抽查84件豬腸製品 結果出爐

屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白豬大腸，並賣到台北、桃園、高雄、屏東等地引發食安疑慮。國慶假期到來，北市衛生局也加強稽查夜市及觀光區域，7日截至今上午10時均未查獲豬腸製品有添加雙氧水，而百威目前已停業，已向該公司進貨大腸製品林記麻辣豆腐店已處限期改正。

衛生局表示，此次共計稽查169家次、抽驗84件豬腸產品，地點涵蓋寧夏、雙城、饒河、內湖737、艋舺、華西街、梧州、西昌街、廣州街、臨江、師大、士林、承德等13處夜市，攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水）。

衛生局提醒，合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外其他食品，惟食品中不得殘留，7日至9日10時已累積稽查233家次、抽驗98件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫，將持續查驗，如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依「食安法」最高罰2億元。