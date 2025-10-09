快訊

黑心大腸流入北市釀食安風暴...北市再抽查84件豬腸製品 結果出爐

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白豬大腸，並賣到台北、桃園、高雄、屏東等地引發食安疑慮，衛生局也加強稽查，夜市及觀光區域，7日截至今上午10時均未查獲豬腸製品有添加雙氧水。圖／衛生局提供
屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白豬大腸，並賣到台北、桃園、高雄、屏東等地引發食安疑慮，衛生局也加強稽查，夜市及觀光區域，7日截至今上午10時均未查獲豬腸製品有添加雙氧水。圖／衛生局提供

屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白大腸，並賣到台北、桃園、高雄、屏東等地引發食安疑慮。國慶假期到來，北市衛生局也加強稽查夜市及觀光區域，7日截至今上午10時均未查獲豬腸製品有添加雙氧水，而百威目前已停業，已向該公司進貨大腸製品林記麻辣豆腐店已處限期改正。

衛生局表示，此次共計稽查169家次、抽驗84件豬腸產品，地點涵蓋寧夏、雙城、饒河、內湖737、艋舺、華西街、梧州、西昌街、廣州街、臨江、師大、士林、承德等13處夜市，攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水）。

衛生局提醒，合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外其他食品，惟食品中不得殘留，7日至9日10時已累積稽查233家次、抽驗98件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫，將持續查驗，如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依「食安法」最高罰2億元。

衛生局 屏東

相關新聞

斥資25億！鳳山車站改建首間「台鐵便當觀光工廠」 在地看法兩極

高雄鳳山車站完工超過1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，而站內則規畫部分空間成全台首座「台...

不是小朋友的問題！高鐵寧靜車廂噪音來源 多為講電話跟不戴耳機

台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，進一步分析，其中，半數（49%）...

北捷踹婦延燒多日...博愛座改優先席爭議沒少 醫揭背後矛盾

近日在社群媒體流傳的「捷運飛腿事件」影音，引發網友熱議，踢人的「Fumi 阿姨」前天也出面受訪還原當時狀況。精神科醫師楊...

獨攀大山求救重要利器「0元借」 雪霸呼籲山友重視此救援燈塔

「茫茫群山中，如果不小心迷路，誰能是你的燈塔?」38歲黃姓男子今年1月初到苗栗觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山路程中...

連續六個月、每天吃1顆就有驚人變化 研究曝酪梨好處 睡不好看過來

酪梨具有豐富營養，適量攝取有助於降低壞膽固醇、穩定血糖並促進腸道健康，食安專家韋恩指出，最新研究再發現，每天食用一顆酪梨、連續六個多月，不僅有益心血管健康，還能改善睡眠品質、延長睡眠時間、減少夜間中斷次數，是能幫助入眠的天然超級食物。

加熱菸擬10月11日可合法上市 石崇良：是否禁加味菸修法後討論

歷經兩年半審查，衛福部國健署今年七月通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，預計10月11日可公開上市販售，但國內反菸團體批...

