寧靜車廂引爆親子乘客壓力 高鐵：勸導樣態逾7成講手機、看影片

台灣高鐵推動寧靜車廂政策，造成帶有嬰幼童乘車的父母旅客高度壓力。台灣高鐵今表示，統計自9/22~10/8推動車廂寧靜以來列車勸導案例，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，其中，半數(49%)為在車廂內講電話，其次為追劇、聽音樂未戴耳機，超過二成(24%)；其他多為大聲交談影響他人約三成(27%)，幼/孩童相關僅為極零星個案。

高鐵強調，顯見絕大多數車廂噪音來源，均可透過旅客自發性的公德心及自律，即可有效達成車廂寧靜，減少其他旅客的困擾。

台灣高鐵公司重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。針對近期親子同行旅客之意見，台灣高鐵將持續傾聽與理解，以優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要之關懷與協助。

台灣高鐵強調，認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。台灣高鐵誠摯感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車文化。