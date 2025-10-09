快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聽新聞
0:00 / 0:00

寧靜車廂引爆親子乘客壓力 高鐵：勸導樣態逾7成講手機、看影片

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
高鐵「寧靜車廂」新規9月22日正式實施，旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話需至車廂玄關處。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵「寧靜車廂」新規9月22日正式實施，旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話需至車廂玄關處。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵推動寧靜車廂政策，造成帶有嬰幼童乘車的父母旅客高度壓力。台灣高鐵今表示，統計自9/22~10/8推動車廂寧靜以來列車勸導案例，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，其中，半數(49%)為在車廂內講電話，其次為追劇、聽音樂未戴耳機，超過二成(24%)；其他多為大聲交談影響他人約三成(27%)，幼/孩童相關僅為極零星個案。

高鐵強調，顯見絕大多數車廂噪音來源，均可透過旅客自發性的公德心及自律，即可有效達成車廂寧靜，減少其他旅客的困擾。

台灣高鐵公司重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。針對近期親子同行旅客之意見，台灣高鐵將持續傾聽與理解，以優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要之關懷與協助。

台灣高鐵強調，認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。台灣高鐵誠摯感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車文化。

車廂 高鐵 寧靜車廂

延伸閱讀

不是小朋友的問題！高鐵寧靜車廂噪音來源 多為講電話跟不戴耳機

台南爭取輝達總部 黃偉哲：已備好高鐵和南科特定區二處用地

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

網傳高鐵台南、嘉義站宛如「雙胞胎」引熱議 高鐵給答案了

相關新聞

斥資25億！鳳山車站改建首間「台鐵便當觀光工廠」 在地看法兩極

高雄鳳山車站完工超過1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，而站內則規畫部分空間成全台首座「台...

不是小朋友的問題！高鐵寧靜車廂噪音來源 多為講電話跟不戴耳機

台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，進一步分析，其中，半數（49%）...

北捷踹婦延燒多日...博愛座改優先席爭議沒少 醫揭背後矛盾

近日在社群媒體流傳的「捷運飛腿事件」影音，引發網友熱議，踢人的「Fumi 阿姨」前天也出面受訪還原當時狀況。精神科醫師楊...

獨攀大山求救重要利器「0元借」 雪霸呼籲山友重視此救援燈塔

「茫茫群山中，如果不小心迷路，誰能是你的燈塔?」38歲黃姓男子今年1月初到苗栗觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山路程中...

連續六個月、每天吃1顆就有驚人變化 研究曝酪梨好處 睡不好看過來

酪梨具有豐富營養，適量攝取有助於降低壞膽固醇、穩定血糖並促進腸道健康，食安專家韋恩指出，最新研究再發現，每天食用一顆酪梨、連續六個多月，不僅有益心血管健康，還能改善睡眠品質、延長睡眠時間、減少夜間中斷次數，是能幫助入眠的天然超級食物。

加熱菸擬10月11日可合法上市 石崇良：是否禁加味菸修法後討論

歷經兩年半審查，衛福部國健署今年七月通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，預計10月11日可公開上市販售，但國內反菸團體批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。