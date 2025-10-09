免住院！95歲老翁靠「門診點滴」打敗骨髓炎 夜夜好眠

95歲的汪姓老翁去年因泌尿道感染短暫住院，卻因無法適應病房環境而嚴重失眠、情緒失控，最後提前出院。近日他因反覆背痛就醫，經骨科診斷為「腰椎骨髓炎」，傳統抗生素療程需住院6至8周，讓他非常抗拒。醫生透過「門診點滴」，2周後成功控制感染，順利轉為口服抗生素接續療程，讓他重拾生活品質。

衛福部台北醫院感染科主任林武甫表示，骨髓炎治療一般需住院連續打針2至4周，病況改善後再評估轉為口服藥物，整體療程約需6至8周，住院超過一個月者相當常見，但並非每位病人都適合長期住院，例如汪姓老翁因高齡、睡眠障礙與住院環境排斥，非常希望能在門診接受治療。然而，初期嘗試了口服抗生素2周，病況卻未見改善。

因此，林武甫評估汪姓老翁身體穩定、自理能力與家庭支持充足後，與家屬密切討論，決定採用「門診點滴」，意即「門診靜脈抗生素治療計畫」。後來，汪姓老翁每天由家人陪同到醫院接受約一小時的點滴注射，療程順利、安穩且無副作用，症狀明顯緩解後轉為口服抗生素治療。汪姓老翁表示「這樣很好，我在家睡得比較好，也比較自在」。

「門診靜脈抗生素治療計畫(OPAT)」是今年新上路的健保計畫，適用於病況穩定、無需住院，但需使用針劑抗生素的病人，病症例如肺炎、泌尿道感染、軟組織感染、骨髓炎與關節炎等。

林武甫指出，過去這些病人沒有選擇，住院幾周，每天只為打一兩次點滴，其餘時間都待在病房；如今他們多了一項選擇，每天定期回診接受一小時的注射抗生素，即可返家休養，不用請看護或家人陪住院，甚至有人能在治療期間，仍每天返回公司上班。此計畫不僅減輕病人與家屬身心與經濟負擔，空出的床位也能提供需要住院的病人，可謂雙贏。

林武甫提醒，並非所有病人都適用「門診靜脈抗生素治療計畫」。病人需具備病情穩定、一定的自理能力，或有家屬能協助就醫與處理突然狀況。此外，病人也須能配合門診時間安排，才能完成療程。他強調，「門診靜脈抗生素治療計畫」並無法完全取代住院，而是在醫師、病人、家屬充分評估討論後的彈性選項，尤其對高齡者、慢性病或有住院焦慮恐懼者，是一項貼心的新解方，讓更多病人可選擇「不住院也能好好治療」的方式。