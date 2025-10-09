連續六個月、每天吃1顆就有驚人變化 研究曝酪梨好處 睡不好看過來
酪梨具有豐富營養，適量攝取有助於降低壞膽固醇、穩定血糖並促進腸道健康，食安專家韋恩指出，最新研究再發現，每天食用一顆酪梨、連續六個多月，不僅有益心血管健康，還能改善睡眠品質、延長睡眠時間、減少夜間中斷次數，是能幫助入眠的天然超級食物。
韋恩在臉書分享，一項刊登於《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）的研究分析969位美國成年人，參與者涵蓋不同種族，皆有腹部肥胖與心血管風險。實驗組每天食用一顆酪梨，持續六個多月後，依據美國心臟協會的健康指標（包括睡眠、血壓、血脂與血糖等）進行評估，結果顯示酪梨組具有以下三項明顯改善：
飲食結構更均衡
每天吃一顆酪梨的人，蔬果與健康脂肪攝取比例明顯提升，整體飲食結構更為均衡。
血脂狀況改善
酪梨富含膳食纖維，其中約三分之一為可溶性纖維，有助於降低壞膽固醇（LDL-C）與總膽固醇。實驗組受試者的血脂指標明顯下降，顯示能進一步降低心臟病與中風風險。
睡眠品質提升
研究顯示，實驗組睡眠時間更長、夜間中斷次數減少。酪梨中的色胺酸、葉酸與鎂被認為有助於褪黑激素生成及肌肉放鬆，因而帶來更安穩的睡眠。
韋恩表示，酪梨不只有助於心血管健康，它富含單元不飽和脂肪酸、鉀與鎂，是優質脂肪來源，也是讓人睡得更好的天然食物。
