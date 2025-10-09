引進日本駕訓班「段差」練精準 高齡駕駛訓練班上路

高齡駕駛在汽車的油門及煞車掌握上，反應能力或多或少會下降。台北市交通局與汽車駕駛教育協會等推出針對高齡駕駛的汽車安全課程，並採取日本的台階段差訓練，希望有效掌握踩踏板時的精準度，課程每人補助3千元。

交通安全科長鄭麗淑表示，根據統計65歲以上高齡駕駛的近年的事故死傷占比，民國110年為10.36％、112年為11.77%、113年則增加到12.79％。因此，北市府與中華民國汽車駕駛教育協會及大台北駕訓班合作，推出高齡汽車安全駕駛訓練。

鄭麗淑說，從10月17日開班，每人最高補助3千元，課程借鏡日本高齡者相關駕駛安全教育，包含車速40公里行駛、左右轉、路口停止，以及最具特色的台階段差測試。

大台北駕訓班說明，段差訓練是日本所有考照的人都需要的測驗項目，主要是10公分的台階，學員必須要從平地輕踩油門，讓前輪到台階上，這項考試目的在於高齡者的反應能力，以及上路的精準度。

台北市區監理所表示，目前北市70歲以上長輩，駕照返還的比例仍只有10%，目前採柔性通，鼓勵高齡駕駛能來上課。