「世界心理健康日」限定！Apple號召用戶花10分鐘關照身心 還可得獎章

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
世界心理健康日當天，Apple Watch使用者只要完成10分鐘正念練習或冥想，即可獲得限定版數位獎章。圖／Apple提供
10月10日「世界心理健康日」即將到來，Apple號召用戶一起透過Apple Watch與iPhone，在忙碌生活中重新關照身心。除了推出限定挑戰獎章外，Apple也提醒大家，平日就能善用內建的健康工具，幫助自己放慢腳步、重拾平衡。

在世界心理健康日當天，Apple Watch使用者只要透過任何能將正念分鐘數新增至「健康」App的應用程式，完成10分鐘正念練習或冥想，即可獲得1枚限定版數位獎章。希望藉由這個簡單的挑戰，鼓勵大家在連假期間放下緊湊節奏，給自己幾分鐘的安靜時光。

Apple Watch內建的「正念」App，是許多用戶培養情緒覺察的入門工具。每天只要花幾分鐘，就能透過「反思」或「呼吸」練習，幫助心緒回到平衡狀態。若搭配iPhone上的「健康」App，更能長期追蹤心理健康變化。用戶可在App中記錄當下心情與情緒，觀察這些感受與運動、睡眠、日照時間及正念練習之間的關聯，從數據中了解身心狀況的變化。

此外，iPhone與iPad上也可進行心理健康評估，協助使用者了解自身的憂鬱與焦慮風險。透過簡單的問卷檢測，就能初步掌握心理狀態變化，為日常健康管理提供參考。而在iPhone上的「日誌」功能，則讓使用者能透過書寫反思與整理情緒，也能將寫作時間自動記錄為「正念分鐘數」，並可設定固定時間提醒，幫助養成穩定的書寫與放鬆習慣。

趁著雙十連假，不妨暫時遠離螢幕與行程表，讓Apple Watch陪你靜心呼吸、讓iPhone幫你記錄心境，從小小的10分鐘開始，為自己補充一點心靈能量。

