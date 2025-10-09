白內障術前懶人包！3款人工水晶體優缺點比較 醫：不是越貴越好

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
根據國健署統計，60歲以上長者約有八成出現不同程度的白內障。示意圖／ingimage
根據國健署統計，60歲以上長者約有八成出現不同程度的白內障。示意圖／ingimage

根據國健署統計，60歲以上長者約有八成出現不同程度的白內障，然而，一旦談到要進行人工水晶體置換手術，許多患者便陷入選擇障礙。對此，眼科醫師粘靖旻提醒，每個人的用眼需求皆不同，若挑選不合適的人工水晶體，術後可能出現眩光、光暈等問題，甚至仍需依賴眼鏡輔助。

粘靖旻於臉書發文指出，每一種人工水晶體都是醫學與光學技術的成果，然而最貴的不一定最適合自己，唯有依生活型態與視覺需求選擇，才能獲得最佳術後品質，粘靖旻進一步說明三種常見人工水晶體的特色與適用族群：

單焦點水晶體

優點：單焦點水晶體猶如高階定焦鏡頭，聚焦在單一距離，能提供最清晰的影像，光線傳輸效率高，視覺對比度與銳利度最佳。夜間視力尤為出色，幾乎不會出現光暈或眩光問題。

缺點：只能清楚看一個距離，閱讀、滑手機或使用電腦等近中距視距離仍需配戴老花眼鏡。

延焦水晶體

優點：延焦水晶體運用特殊光學設計，能創造連續的清晰視程，讓遠、中、近距離之間的視覺切換更平順，同時減少多焦點水晶體常見的光暈與眩光。

缺點：觀看極小字體（如藥品說明書）時清晰度稍弱，中近距離的細節表現不如單焦點銳利。

多焦點水晶體

優點：多焦點水晶體採繞射光學設計，可同時分配光線至遠、中、近焦點，讓患者在不同距離都能擁有良好視力。

缺點：整體視覺對比度略低於單焦點設計，部分患者在夜間或低光環境下可能較不適應。

粘靖旻強調，人工水晶體並無「萬用款」，每個人最佳選擇都不同。術前應與醫師充分討論，根據生活習慣、用眼需求與視覺重點量身規劃，才能在術後獲得穩定、舒適的視力品質。

視力 眼鏡 醫學 白內障 國健署

