打疫苗、癌篩可換點數抵現金！石崇良宣布結合健康存摺推出「健康幣」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為提升國人健康意識與篩檢率，衛福部長石崇良今受訪表示，衛福部正規畫推出「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參與癌症篩檢、健康課程及運動活動等方式累積點數。記者翁唯真／攝影
為提升國人健康意識與篩檢率，衛福部長石崇良今受訪表示，衛福部正規畫推出「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參與癌症篩檢、健康課程及運動活動等方式累積點數。記者翁唯真／攝影

為提升國人健康意識與篩檢率，衛福部長石崇良表示，衛福部正規畫推出「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參與癌症篩檢、健康課程及運動活動等方式累積點數，並可與銀髮俱樂部、運動設施等，讓民眾運用健康幣去折抵入場費等，預計明年推出。

石崇良今出席乳癌防治記者會表示，台灣早期癌症篩檢遇到撞牆期，很難再提升，因此在健康台灣的願景下，需提高國人對健康的重視及自我照顧能力，預計明年第一季推出「健康幣」制度。

石崇良說，如最近正在施打左流右新公費疫苗，健康閉上路後，打一劑可獲100點、二劑200點，若從事健檢、癌症篩檢等也能獲得健康幣，目前先納入正推行的各項公費活動，而篩檢執行率低的會提供更多健康幣，不符公費資格的自費完成相關檢驗，也可以讓醫療院所上傳資料至健康存摺，也可以獲得健康幣。

「希望民眾對健康促進所做的事情也是有價值的」石崇良表示，過去的健康存摺只有數據，半年內希望推出健康幣，並跟運動業者、銀髮俱樂部等就可以用健康幣折抵一些入場費，或跟連鎖藥局合作，購買保健食品也能運用，未來也規畫結合相關課程減免報名費。

石崇良說，過去宣導都在告訴民眾，未來可以少生病，或是健保支出可以減少，但是對個人而言沒有那麼快可以兌現，那變成一個即時回饋，讓民眾對健康促進所做的事情也是有價值的，讓全民動起來。

石崇良表示，若悠遊卡公司願意合作也可以結合，初期將以公費疫苗與癌症篩檢為主，未來也將納入與民間合作的健康促進活動，並結合教育部、體育署、疾管署、國健署等跨部會推動，期望明年第一季正式上線。

石崇良 篩檢 癌症

