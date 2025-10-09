斥資25億！鳳山車站改建首間「台鐵便當觀光工廠」 在地看法兩極

高雄鳳山車站完工超過1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，而站內則規畫部分空間成全台首座「台鐵便當觀光工廠」車站，比照日本新幹線車站商場，台鐵表示南部台鐵便當銷售量具潛力，將增設南部中央廚房，擴大便當產能，也會招商增設咖啡館、超市等，並辦理親子手作體驗等。

台鐵鳳山車站「空中鳳城」4度招商失利，2棟6、10層開放空間建築、建物面積約1萬3087坪，完工超過1年成蚊子館，目前屋頂太陽能發電已由台鐵完成出租，年收入400萬元。其餘空間台鐵規畫不再委外經營，改由自行招商，初步構想是仿效日本新幹線車站商場，設置台鐵便當觀光工廠，其餘空間再對外獨立招商，期盼與三井形成加乘效果。

立委許智傑表示，鳳山車站比照日本新幹線車站商場，設置台鐵便當觀光工廠及台鐵夢工廠，打造台鐵便當觀光工廠火車站，預計會增加親子手作體驗等，同時招商增設咖啡館、超市等生活事業，也能增加在地就業機會。

台鐵統計去年賣出931萬個便當、營業額8億347萬元，南部地區尤為熱賣，賣出200萬個便當，今年前9月銷量較去年同期成長11.22%，南部成長12.9%，相當具有潛力；考量全台只有6個車站設有符合食安管理規範的餐務廚房，提供即時現台鐵便當，占去年全台總量2成，台鐵規畫善用鳳山大樓空間，增設南部中央廚房，擴大便當產能。

不過對於鳳山車站將改為台鐵便當觀光工廠，有民眾不領情表示，花了20餘億蓋完僅做「便當店」，離原本規畫進駐旅館、影城、大型餐廳相差很多，有些失望；但也有在地人表示，台鐵回歸本業，配合觀光工廠加上各地農會產銷中心，聯合行銷在地作物、美食，是好事，「很有創意的規劃，總比一直招不到商，空在那裡好」。