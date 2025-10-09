快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

不是小朋友的問題！高鐵寧靜車廂噪音來源 多為講電話跟不戴耳機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件。本報資料照片
台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件。本報資料照片

台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，迄今各車次已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，進一步分析，其中，半數（49%）為在車廂內講電話，其次為追劇、聽音樂未戴耳機，超過二成（24%）；其他多為大聲交談影響他人約三成（27%），幼/孩童相關僅為極零星個案。顯見絕大多數車廂噪音來源，均可透過旅客自發性的公德心及自律，即可有效達成車廂寧靜，減少其他旅客的困擾。

台灣高鐵公司重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。針對近期親子同行旅客之意見，台灣高鐵將持續傾聽與理解，以優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要之關懷與協助。

台灣高鐵認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。

台灣高鐵公司表示，誠摯感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車文化。

親子 高鐵 寧靜車廂

延伸閱讀

台南爭取輝達總部 黃偉哲：已備好高鐵和南科特定區二處用地

紓解搭車人潮 高鐵每周五3班來回「台北-台中」本周五0時開放售票

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

網傳高鐵台南、嘉義站宛如「雙胞胎」引熱議 高鐵給答案了

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

為氣候而走遊行11月1日登場 環團今提11大訴求

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體，發起「為氣候而走-打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主...

打疫苗、癌篩可換點數抵現金！石崇良宣布結合健康存摺推出「健康幣」

為提升國人健康意識與篩檢率，衛福部長石崇良表示，衛福部正規畫推出「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參與癌症篩檢、健康...

換腎擁抱新生命！奇美醫院首位腎移植婦 自然懷孕產下男嬰

器官移植病人也能「擁抱新生命」，實現為人父母的夢想。台南奇美醫院今舉辦一場溫馨的滿月派對，39歲的林姓腎臟移植婦人克服重...

暈到天旋地轉吃藥也沒效 醫：不是暈眩 恐罹患「會暈的頭痛」

不少人出現天旋地轉、腳步不穩、甚至像在飄的感覺，多數人誤認自己中風或耳石症發作，實際上可能是常被誤診的「前庭性偏頭痛」，...

馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車輛報廢登記 最高補貼5萬元

為協助花蓮民眾儘速處理因馬太鞍溪堰塞湖溢流受損不堪使用之車輛，交通部公路局表示，從本月7日起，只要完成車輛報廢登記，由交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。