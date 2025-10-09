黑心豬腸引關注！台東稽查抽驗45家業者 安全過關

引發國人關注的屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，產品雖未流入台東，不過，衛生局近日派員去各賣場抽驗稽查，快篩結果均合格，讓民眾心安。

衛生局表示，抽驗稽查包括傳統市場肉品攤商、食品製造業、通路賣場、餐廳、小吃等場域業者計45家，查核有供應豬腸相關食品業者19家、抽驗及快篩20件，使用快篩試劑檢驗過氧化氫5件，結果均合格。

屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，產品並流向台北、桃園、屏東和高雄等地，引發關注。幸台東未有產品流入，但衛生局仍派員抽驗稽查。

衛生局強調，國內規定過氧化氫可使用於食品（麵粉及其製品除外）作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留，食品加工所使用的過氧化氫必須符合食品添加物相關規定，並不可使用工業用的過氧化氫。