快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

黑心豬腸引關注！台東稽查抽驗45家業者 安全過關

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局近日派員去各賣場抽驗稽查豬腸，快篩結果均合格，讓民眾心安。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局近日派員去各賣場抽驗稽查豬腸，快篩結果均合格，讓民眾心安。圖／台東縣政府提供

引發國人關注的屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，產品雖未流入台東，不過，衛生局近日派員去各賣場抽驗稽查，快篩結果均合格，讓民眾心安。

衛生局表示，抽驗稽查包括傳統市場肉品攤商、食品製造業、通路賣場、餐廳、小吃等場域業者計45家，查核有供應豬腸相關食品業者19家、抽驗及快篩20件，使用快篩試劑檢驗過氧化氫5件，結果均合格。

屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，產品並流向台北、桃園、屏東和高雄等地，引發關注。幸台東未有產品流入，但衛生局仍派員抽驗稽查。

衛生局強調，國內規定過氧化氫可使用於食品（麵粉及其製品除外）作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留，食品加工所使用的過氧化氫必須符合食品添加物相關規定，並不可使用工業用的過氧化氫。

業者如有使用工業級雙氧水加工食品，將涉及違反食品安全衛生管理法相關規定，依法處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

台東縣衛生局近日派員去各賣場抽驗稽查豬腸，快篩結果均合格，讓民眾心安。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局近日派員去各賣場抽驗稽查豬腸，快篩結果均合格，讓民眾心安。圖／台東縣政府提供

衛生局 抽驗 快篩試劑

延伸閱讀

屏東安泰醫院火警奪9命 蘇清泉緩起訴遭高分檢撤銷發回屏檢重啟偵辦

屏東永續治理成果獲國際肯定 勇奪傑出首長與宜居城市雙殊榮

影／屏東2男與人有過節 持球棒怒砸他爸轎車玻璃

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

為氣候而走遊行11月1日登場 環團今提11大訴求

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體，發起「為氣候而走-打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主...

引進日本駕訓班「段差」練精準 高齡駕駛訓練班上路

高齡駕駛在汽車的油門及煞車掌握上，反應能力或多或少會下降。台北市交通局與汽車駕駛教育協會等推出針對高齡駕駛的汽車安全課程...

打疫苗、癌篩可換點數抵現金！石崇良宣布結合健康存摺推出「健康幣」

為提升國人健康意識與篩檢率，衛福部長石崇良表示，衛福部正規畫推出「健康幣」制度，鼓勵民眾透過接種疫苗、參與癌症篩檢、健康...

換腎擁抱新生命！奇美醫院首位腎移植婦 自然懷孕產下男嬰

器官移植病人也能「擁抱新生命」，實現為人父母的夢想。台南奇美醫院今舉辦一場溫馨的滿月派對，39歲的林姓腎臟移植婦人克服重...

暈到天旋地轉吃藥也沒效 醫：不是暈眩 恐罹患「會暈的頭痛」

不少人出現天旋地轉、腳步不穩、甚至像在飄的感覺，多數人誤認自己中風或耳石症發作，實際上可能是常被誤診的「前庭性偏頭痛」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。