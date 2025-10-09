災防科技中心地震韌性研究 登上國際權威期刊

國家災害防救科技中心（災防科技中心）研究團隊從2016年的台南地震與2018年的花蓮地震中，發現這兩場地震都出現了顯著的公私協作案例，驗證「經驗轉移」在韌性體系中的重要性。研究成果近日刊登於國際地震權威期刊《美國地震學會通報》（BSSA），也受到聯合國重視。

團隊研究發現，真正能讓社會迅速重建的，不是臨場反應快不快，而是平時是否建立好「韌性」的13項核心能力。其中包括了事前風險的衝擊評估、資源準備、災害事件的經驗學習、不同專業的背景、建立備援機制的能力等各種災前的整備作業。

研究指出，在災前準備階段，事前風險的衝擊評估與資源準備的能力最為關鍵，例如預警哪些道路會中斷，必須提前部署強化或選擇替代方案。若平時的準備無法因應災害當下的狀況，則需要依賴各種專業一起來集思廣益，提出新的解決方案，並要有快速連結所需資源的能力，例如若特搜人力不足，是否能夠快速動員民間專業人士的協助，就是韌性的一種表現。

研究結果得知，韌性不是偶然的即興發揮，而是來自有系統的累積與演練。基礎設施的模組化設計、制度化備援機制等，都需要平時就建立完成及練習，才能在災害時迅速啟動。而且公私協作相當重要，也就是災前可能由公部門主導較多，但在災時，就必須仰賴私部門的人脈網絡和專業技術的協助。若能在平時建立信任與合作平台，災時才能有共同的語言，更快速有效整合資源，發揮最大的功效。